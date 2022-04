La Brúixola 28/04/22

Avui hem parlat sobre l'addició que poden generar les criptomonedes. Ho hem fet amb Francesc Perendre, president de l'Associació Centre Català d'Addiccions Socials (ACENCAS). També hem preguntat al professor d'Economia Ramón Alfonso, de la Universitat Abat Oliba-CEU, quines implicacios té l'acord entre Espanya i la Comissió Europea per establir un preu màxim per al gas en el mercat majorista. I com cada dijous, hem fet ronda de consultes amb els grups parlamentaris. Avui amb el diputat d'ERC, Jordi Albert.