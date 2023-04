La Brúixola 27/04/23

Avui, tenim format reduït de 'La Brúixola', però plena de contingut. Primer de tot, farem una breu revisió de la jornada, que passa per la negociació de PSC, ERC i Junts per flexibilitzar el règim sancionador als municipis que malbaratin l'aigua. A més, els governs català i espanyol han acordat que el finançament de la Ronda Nord es farà a través dels pressupostos de l'Estat i que el traçat es limitarà entre Sabadell i Terrassa. En economia, la taxa d'atur a Catalunya ha superat el 10%. Per acabar, destaquem que avui el Departament de Salut ha activat el pla per prevenir les onades de calor. Com cada dijous, tenim tertúlia a 'La brúixola'. Avui, amb el consultor en comunicació política, David Mejía, i el professor de Ciència Política de la UAB, Gabriel Colomé