La Brúixola 17/11/22

Avui a 'La Brúixola', més de 1.500 empresaris i polítics s'han unit per reclamar celeritat en la construcció del corredor mediterrani. Per la seva banda, la ministra de Transports, Raquel Sánchez, ha demanat deixar enrere el victimisme i ha confirmat que el tram Almeria amb la Frontera francesa estarà finalitzada l'any 2026. Parlem, també, amb Andreu Vilamitjana, el director general de Cisco. La multinacional nord-americana ha decidit ubicar a Barcelona la seva primera planta de disseny de microxips a Europa. En política, el govern de la Generalitat s'ha reunit amb el PSC per negociar els pressupostos i els socialistes han sortit decebuts de la trobada. Al programa d'avui, també coneixem el delicte de malversació i la seva possible reforma. En salut, el sindicat Metges de Catalunya amenaça amb una gran mobilització si no s'inverteixen més recursos i no es milloren les seves condicions laborals. El conseller de Salut, Manel Balcells, assegura que algunes llistes d'espera són "insostenibles". Dediquem un espai a parlar de l'obesitat perquè els experts reclamen que sigui reconeguda com a malaltia.