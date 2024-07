Araújo haurà de passar pel quiròfan

La temporada 2024/25 ha començat de la pitjor manera possible. Com a mínim, pel que a les lesions es refereix, perquè el club ha confirmat que Ronald Araújo pateix una lesió al tendó de l'isquiotibial de la cuixa dreta, segons el comunicat blaugrana. Aquesta lesió és més greu del previst i, per tant, el central uruguaià haurà de passar pel quiròfan en els propers dies a Finlàndia. Un cop realitzat el tractament quirúrgic, el club facilitarà un nou comunicat mèdic.

La lesió d'Araújo trastoca i de quina manera els plans de l'entrenador alemany Hansi Flick. El temps de baixa aproximat és de quatre mesos. O el que és al mateix: el central uruguaià es perdria, com a mínim, les primeres 14 jornades de Lliga i les cinc primeres de la Lliga de Campions. Araújo tornaria als terrenys de joc al mes de desembre.