Allau de recursos en contra l'ajornament electoral

Després de la modificació de la data de les eleccions, ajornant al 30 de maig els comicis del 14 de gener, han entrat tres recursos al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Concretament, han sigut dues formacions polítiques, entre elles la Lliga Democràtica, i la d’un particular, amb la petició de mesura cautelaríssima, una petició que si el jutge accepta obligaria a celebrar les eleccions tal i com estaven previstes, el 14 de febrer.

Una de les formacions en presentar recurs és la Lliga Democràtica, que va intentar arribar a un acord -sense èxit- amb el PSC per anar junts a les eleccions. La formació al·lega que “celebrar els comicis el 30 de maig, posant d’excusa la pandèmia, suposa una enorme irresponsabilitat per part del Govern” ja que perjudica al conjunt dels catalans i la seva economia. Segons apunta el partit que lidera Astrid Barrio, en realitat no s'ajornen les eleccions sinó que es produeix una "veritable suspensió de la democràcia" i suposa un "abús de poder inacceptable".

Pel que fa als recurs, concretament presenten dos escrits, un recurs contenciós administratiu pel procediment de protecció de drets fonamentals i un escrit d'un recurs contenciós administratiu ordinari.

LA RESPOSTA DEL VICEPRECISENT

El vicepresident en funcions de President, Pere Aragonès, defensa que mantenir les eleccions el 14 de febrer no garantia el dret a vot de tothom ni tampoc el dret a la Salut, per això creu que és millor l’opció d’ajornar els comicis el 30 de maig. Sobre els recursos presentats per part de les formacions extraparlamentàries assegurava Aragonès que està molt tranquil perquè l’ajornament ve avalat pels serveix jurídics de la Generalitat. Alhora, Aragonès demana responsabilitat als partits i no marejar a la ciutadania.