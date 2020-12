El 2021, any de la recuperació?

Tot i que hi haurà una caiguda del PIB d’entre un 11 i un 14% i un increment de l'atur superior al 17%, l'any 2021 també serà el moment de “recuperar l'activitat econòmica” i, per això, Ignasi Contreras creu que les empreses i autònoms s'han de preparar amb “un pla comercial per als propers 6-8 mesos, quan ja s'estarà culminant una vacunació massiva, un pla de finançament per aguantar durant aquest temps i examinar a quines ajudes podran accedir”.

Els fons europeus

En aquest sentit, Contreras considera clau els fons de reestructuració de la Unió Europea que arribaran a Espanya i exigeix al govern espanyol “una col•laboració estreta” amb els executius autonòmics i, sobretot, amb les associacions empresarials per tal d’evitar “confusions” i impulsar “projectes de sostenibilitat i digitalització”. El també auditor i soci de Morison ACPM creu que ara és una bona oportunitat per canviar el model productiu del teixit empresarial “sempre i quan es rebin les ajudes corresponents”.

Sobre el projecte de pressupostos de l’Estat per al 2021, aquest economista ha posat en dubte que el govern pugui complir el capítol d’ingressos a través de l’increment dels impostos i ha reconegut que “troba a faltar suport a l’empresa”.