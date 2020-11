Valladolid, protagonista en “La suerte del enano”

El escritor César Pérez Gellida ha presentado su nueva novela “La suerte del enano” en la que Valladolid y sus calles vuelven a ser las grandes protagonista. La obra se ha puesto a la venta el pasado jueves 5 de noviembre y ya ha agotado todos sus ejemplares en el almacén, por eso en los próximos días se sacará una nueva edición.

La suerte de los enanos es una novela negra, de investigación policial, sexo y violencia en la que el lector profundizará en el complejo mundo de los robos de obras de arte y sus extensas ramificaciones que los relacionan con grupos de delincuencia organizada.

“Siempre me había llamado la atención dentro de la novela negra salirme de los parámetros habituales, ya había tocado otros asuntos y me quedaba en el tintero el robo y no podía ser un robo cualquiera, tenia que ser uno que me generara un reto personal ”, relató en Más de Uno Valladolid, Gellida.