La concejala de Medio Ambiente celebra las novedosas técnicas utilizadas por Aquavall en las obras del alcantarillado

Desde el ayuntamiento de Valladolid impulsan el uso de nuevas tecnologías aplicadas a las obras de alcantarillado, como la tecnología sin zanja. María Sánchez, concejala de Medio Ambiente, señalaba en Más de Uno Valladolid la importancia de esta novedosa técnica. Su uso no solo evitará las molestias que obras como estas generan a la ciudadanía, sino que también reducirá el número de residuos generados.

La concejala también ha hablado sobre el incendio de Pinar de Jalón. Según Sánchez, el fuego habría tenido lugar en una parcela particular y no en una finca pública, por lo que su limpieza no formaba parte de las competencias de su concejalía.