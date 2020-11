El inodoro no es una papelera

Hoy se celebra el Día Mundial del Retrete 2020 impulsado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) que busca concienciar sobre los 4.200 millones de personas que carecen de servicios de saneamiento gestionados de forma segura.

En Más de Uno Valladolid hemos repasado de la mano del historiador local, Jesús Anta, lo que ha supuesto para la ciudad la depuración de las aguas residuales en materia de higiene y salubridad.

"Había un problema muy gordo, no solo porque las aguas fecales que salían por los retretes se fueran al río Esgueva sino porque esas aguas estaban contaminando igual que los pozos negros las aguas limpias, de las fuentes y manantiales de donde se cogía el agua", afirmó.

También se ha sumado a esta conmemoración la entidad pública Aquavall con un recuerdo de que el mal uso de toallitas y otros residuos arrojados al váter le cuesta más de 51.000 euros anuales al Ayuntamiento de Valladolid.

"No tiremos al inodoro lo que no tenemos que tirar, no es una papelera", es el mensaje que lanzaba en Onda Cero la presidenta de la entidad y concejala de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, María Sánchez.

Con esta iniciativa ha señalado Sánchez se persigue concienciar desde lo local el fomento de un uso responsable de la red de saneamiento, con el objetivo de lograr una mayor eficiencia y aprovechamiento.