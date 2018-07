León de la Riva no renovará su acta de concejal del PP

Javier León de la Riva no recogerá su acta de concejal el día 13 de junio. Así lo ha asumido el munícipe, que entiende que su condena por desobediencia le impediría quedarse como jefe de la oposición. No obstante, sí se mantendrá como alcalde en funciones hasta el pleno de investidura del próximo gobierno municipal porque, en su opinión, está en su derecho al no ser firme la sentencia.

Esa posibilidad no convence a PSOE y Valladolid toma la Palabra. Los socialistas, por ejemplo, han solicitado al secretario municipal un informe para aclarar los efectos de la sentencia, porque el equipo de gobierno entrante no quiere arriesgarse a que las decisiones que León de la Riva está adoptando estos días sean declaradas luego nulas de derecho. Por su parte, desde Valladolid toma la Palabra, Manuel Saravia apunta que, según la ley, la condena a León de la Riva conllevaría su cese inmediato por un tema de incompatibilidad y le pide al alcalde en funciones que "deje de dar el número".