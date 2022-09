Con Alejandro Romero:

El Pelotazo 27/09/2022

Ya puedes escuchar un nuevo programa de El Pelotazo, el podcast de Onda Cero Valladolid para hablar sobre el Real Valladolid. En esta edición Javier Yepes, Julio Ares, Héctor Rodríguez y Alejandro Romero hablan de la oportunidad de las sustituciones. La idea clara del juego y el cambio de guion que desequilibran el funcionamiento del equipo. La inseguridad defensiva y las facilidades ante el Cádiz no se deben repetir en los próximos partidos. El fútbol se mueve en ocasiones impulsado por modas y estilos de juego que no todos pueden poner en práctica. El jugador vallisoletano del Getafe ,Juan Iglesias, ejemplo de lo que no puede puede pasar con los canteranos. Hay que trabajar y valorar la cantera como vivero del futuro y supervivencia.