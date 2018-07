IU PIDE RESPONSABILIDADES A PP Y PSOE POR EL CASO CAJA SEGOVIA.

Izquierda Unida considera vergonzoso que Partido Popular y Partido Socialista hayan llegado a un acuerdo para vetar la comparecencia, de sus representantes, en la Comisión de las Cortes Regionales encargada de investigar lo sucedido en las Cajas de Ahorro de la región. Para IU "esta decisión supondrá que lo que lleguemos a averiguar sobre el asunto, lo haremos a través de los procesos judiciales, solo allí conoceremos, por ejemplo, todos los detalles de las tarjetas concedidas a familiares del Consejo de Administración de Caja Segovia".

El abogado de IU, Alberto López-Villa, destaca que gracias a estar personados en los procesos judiciales han conocido las actas de los Consejos de Administración, y allí figuran unas tarjetas concedidas a las esposas en fechas previas a la Navidad por un importe de dos o tres mil euros. Es necesario que la sociedad segoviana sepa todo lo que sucedía en Caja Segovia, en qué condiciones se entregaban esas cantidades y si eran devueltas o no. El coordinador de IU en la región y procurador en las Cortes, José Sarrión, ha estado hoy en Segovia y aquí ha manifestado que es una vergüenza que populares y socialistas hayan llegado a un acuerdo para que no se profundice en el asunto y que no se investigue: