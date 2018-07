El Ministro de Fomento se compromete con la rehabilitación del teatro Cervantes

En la visita que ha realizado esta mañana a las obras de la Sg 20, ha anunciado el compromiso del Gobierno de España para rehabilitar el teatro Cervantes de Segovia.

Para poder llevar esta obra, resulta imprescindible modificar el proyecto para adecuarlo a la situación actual. El ministro no se ha querido comprometer con plazos concretos para poder llevar a cabo estos trabajos. No ha sido el único anuncio que ha realizado en su visita a Segovia, ya que ha destacado que en el plazo de 3 meses como máximo saldrá a licitación las obras de la variante de San Rafael, un trámite que ha destacado que se puede realizar aunque no estén aprobados los presupuestos del 2018.

Hasta que se puedan ejecutar estas obras, el ministerio propondrá una serie de medidas para mejorar la seguridad en este tramo, que pueden ir desde reducción de velocidad, barandillas para evitar que los peatones crucen la carretera o semáforos y señalética.

Esta decisión se ha tomado después de que esta misma semana se desechará la posibilidad de desviar el tráfico pesado por la AP6 debido a su elevado coste, de 20 millones de euros anuales. Sobre la concesionaria de la Autopista de peaje, el ministro ha recordado que se está tramitando el expediente por los problemas ocasiones el fin des semana de Reyes por la nevada.

Sobre la cuantía de la sanción económica, el ministro ha destacado que esta viene determinada por la normativa y que como máximo sería de 15000 euros a lo que habría que sumar los costes del Estado en el rescate de los conductores y las posibles demandas de los afectados.

Otra de las novedades anunciadas es que Segovia contará desde mayo con dos nuevos trenes que la conectarán con Madrid y Zamora, uno llegará a primera hora de la mañana a la capital de España y el de regreso que saldrá Chamartín sobre las 20h.

El ministro ha visitado las obras de la SG 20 que actualmente están en torno al 30%. EL ministro ha destacado la importancia de estos trabajos que mejorarán la seguridad vial, al tiempo que ha pedido disculpas a los conductores que se están ocasionando con las obras. La previsión es que estén finalizados en el verano de 2019.

Los trabajos se llevan a cabo en dos tramos, el primero desde el enlace con la Autovía de Valladolid hasta la salida de la carretera de La Granja. 8,4 kilómetros con 4 enlaces y 3 viaductos con un coste total de 30 millones de euros cuyas obras corren a cargo de Dragados. El otro tramo, que llega desde la salida de la Cl 601 hasta la N110, tiene 7,1 kilómetros, varios viaductos e infraestructuras y un coste de 19 millones de euros.

En las próximas fechas se avanzará en el enlace de la Sg 20 con al AP 61 lo que obligará a cortar este enlace al tráfico