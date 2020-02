Castilla y León es la comunidad que peor trata al colectivo de enseñanzas medias

Según Cristina Fernández Sayalero presidenta de Aspes: desde hace 22 años no ha habido convocatoria de cátedra y ahora solo sacan 200. Además no les han devuelto el horario lectivo de 18 horas, no les pagan las tutorías y tendrían que ampliarse para realizarlas mejor, la carga horaria pasa de 17 a 20 horas lo que lleva a la caída de nivel en Castilla y león.