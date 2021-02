"El problema es que no se ha querido reindustrializar Segovia"

El diputado de VOX critica al PP y PSOE porque a su juicio no han hecho para reindustrializar la provincia. Durante las últimas semanas han mantenido encuentros con distintos colectivos que están pasando por una situación complicada por la crisis económicas derivadas del COVID 19. El diputado por Segovia destaca que muchas de las ayudas que se han anunciado finalmente no llegan a sus destinatarios o si lo hacen son cantidades muy pequeñas porque hay muchas familias que no pueden trabajar y no tiene ingresos.