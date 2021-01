Más de Uno Segovia 18/01/2021

Lirio Martín "La Junta no tiene competencia"

Lirio Martín, subdelegada del Gobierno, c ree que se trata de una cuestión técnica, que no afecta al conjunto de las medidas sanitarias puestas en marcha entre el Gobierno central y las CCAA y recuerda que este tipo de decisiones no pueden decretarse unilateralmente. Durante el fin de semana se han registrado 13 sanciones por este aspecto entre la Policía Nacional y la Guardia Civil.