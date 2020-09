Salamanca y Valladolid retroceden a fase 1: Esto es lo que se puede hacer

A partir de las 00:00 horas de este miércoles 3 de septiembre se aplicarán las limitaciones en ambas ciudades y "en un principio" no afectarán al inicio de curso.

Ante el aumento de casos de coronavirus en los últimos días, el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha decidido retroceder a Fase 1 a Valladolid y Salamanca, donde hay transmisión comunitaria y volverán a un marco similar al que delimitó los movimientos en la fase uno de la nueva normalidad

Ls medidas sanitarias entrarán en vigor a partir de las 00:00 horas de este miércoles, 3 de septiembre, y se revisará a los siete días. Esta decisión se ha tomado sin informar previamente a los ayuntamientos.

El vicepresidente primero y portavoz de la Junta, Francisco Igea, ha asegurado hoy que el curso escolar arrancará en las fechas que estaba previsto en ambas capitales, al que "en un principio estas medidas no afectará", y hace un llamamiento para "cuidar de los suyos".

El seguimiento y el control de las medidas lo harán las autoridades locales y autonómicas y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Asimismo, Igea ha pedido que se denuncien los incumplimientos de estas normas.

Desde el jueves, ambas ciudades tendrán restringidas actividades como los velatorios, el culto religioso, la hostelería y las reuniones familiares, prohibidas para más de diez personas, ya sea en el ámbito privado o en un lugar público (excepto si son convivientes).

¿Están permitidas las visitas a familiares y seres queridos?

Sí, siempre y cuando no haya por medio personas con positivo en Covid-19 o que se encuentren en fase de aislamiento. No se podrá visitar a personas ancianas o a todas aquellas que estén incluidas en algún grupo de riesgo por ser vulnerables al coronavirus. Por el contrario, aún no se podrá visitar a personas o familiares que habiten en residencias de mayores.

¿Hasta cuántas personas pueden reunirse en la Fase 1?

Se permiten las reuniones de hasta diez personas, tanto en casa como en la calle. Se deberá mantener la distancia de seguridad de dos metros, el uso de la mascarilla y respetar las medidas de higiene relativa a manos, evitando en la medida de lo posible el contacto físico. Las reuniones familiares también serán de un máximo de 10 personas tanto en espacios públicos como privados, excepto convivientes.

¿Está permitido sentarse a consumir en la terraza de un bar o cafetería?

En las terrazas al aire libre de cualquier tipo de establecimiento las mesas no podrán ser de más de seis personas, guardando la distancia de seguridad interpersonal conforme viene establecido. El consumo no podrá ser de pie sino sentados. En los bares y cafeterías no podrá consumirse en el interior del local salvo en mesa y sentados, y está prohibido usar las barras de manera general. Estas mismas medidas se aplicarán a todo establecimiento, actividad o instalación en el que se preste algún tipo de servicio de hostelería, restauración o de terraza.

¿Se podrá asistir a eventos deportivos?

La celebración de eventos deportivos, entrenamientos y competiciones deportivas en instalaciones deportivas o en la vía pública podrán desarrollarse con público, con un límite de veinticinco personas para lugares cerrados y de 50 personas tratándose de actividades al aire libre.

¿Podré ir al gimnasio e instalaciones deportivas?

Sí, pero con restricciones. Sin los espacios son al aire libre y el deporte que practico no requiere de contacto (como tenis, ciclismo o atletismo, entre otras actividades) podré usar esas instalaciones. Tendré permitido acudir al gimnasio de manera individual, con cita previa en el centro, siempre que no entre en contacto con otros usuarios, acudiendo al recinto vestido con mi ropa de deporte y duchándome en casa, sin hacer uso de los vestuarios.

¿Qué ocurre con las actividades de tiempo libre dirigidas a la población infantil y juvenil?

Las actividades deberán realizarse en grupos de hasta diez personas participantes, incluyendo los monitores correspondientes, que deberán trabajar sin contacto entre los demás grupos.

¿Y las actividades culturales?

Para la actividad en cines, teatros, auditorios, circos de toldo, plazas, recintos e instalaciones taurinas y espacios similares, así como recintos al aire libre y otros locales y establecimientos destinados a espectáculos públicos y actividades culturales y recreativas, será de aplicación un límite máximo de 25 personas para lugares cerrados y de 50 tratándose de actividades al aire libre.

A su vez, respecto de bibliotecas, archivos y otros espacios culturales, se establece un máximo de diez personas por grupo.

¿Se puede acudir a velatorios y entierros?

Se podrán realizar velatorios con un máximo de 15 personas si se realizan al aire libre o de diez si se producen en espacios cerrados. La comitiva para el enterramiento también queda limitado a 15 personas, sin contar a la persona responsable del ritual funerario y de los operarios que trabajan para el cementerio y/o crematorio.

¿Y las bodas y celebraciones religiosas o civiles?

Podrán acudir un máximo 50 personas al aire libre o 25 en espacios cerrados; siempre y cuando no supere el tercio del aforo.

¿Puedo salir de mi localidad?

Sí, se permitirán los desplazamientos fuera del término municipal.