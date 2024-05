El XXXVI Trofeo Feria Chica de Atletismo se celebrará el próximo domingo 12 de mayo

Las pistas del Campo de la Juventud se convertirán el próximo domingo, 12 de mayo, en escenario de la celebración de la trigésimo sexta edición del Trofeo Feria Chica de Atletismo, organizado por el Patronato Municipal de Deportes y el Club de Atletismo Puentecillas, con la colaboración de la Administración Regional y la Federación de Atletismo de Castilla y León.

El atleta, Óscar Husillos, actual campeón de España de 400 metros en pista corta y recién llegado de Nasáu, donde se ha clasificado para los Juegos Olímpicos de París con el relevo de 4x400 metros, pone en duda su participación en los 100 y 400 metros del Trofeo palentino. Husillos, que no ha querido faltar esta mañana a su presentación en rueda de prensa, ha querido apuntar que “han sido tres días complicados de viaje a los que el cuerpo si tiene que adaptar” matizando que ahora “lo principal es el descanso, recuperarse, entrenar y llegar lo mejor posible a París”.

Si estarán presentes en 100 metros la joven burgalesa Lucía Carrillo, campeona de España Sub23 de 200 metros, el lanzador de peso y campeón de España en numerosas ocasiones, Carlos Tobalina o la record de España sub16 de altura, Aitana Alonso.

Por su parte, el concejal de Actividad Físico-Deportiva, Orlando Castro, ha agradecido al Club de Atletismo Puentecillas su compromiso un año más con el Trofeo y ha hecho un llamamiento a los palentinos para que disfruten de una tarde de domingo con el mejor atletismo sin salir de la ciudad. Castro, que ha subrayado que el campeonato, que está en el calendario nacional, contará con la participación de más de 400 atletas que intentarán conseguir lo que Husillos ha logrado con “esfuerzo y dedicación”. “Son ejemplos vivientes que con su sola presencia en la prueba ya van a inspirar a aquellos que se inician en este deporte”, ha añadido.

En este sentido se ha pronunciado, el entrenador del Club de Atletismo Puentecillas, Francisco Caballero, quien ha calificado de “oportunidad el poder disfrutar de un trofeo en el que los nuevos atletas compiten pista con atletas de élite y posibles ídolos”.

En esta histórica prueba, que dará comienzo a las 16:00 horas, se disputarán las pruebas absolutas en categoría masculina y femenina, y en disciplinas tales como 100, 400 y 800 metros, triple salto, salto de longitud, salto de altura y lanzamiento de peso, con premios de 150, 80 y 50 euros y medalla a los tres primeros de cada prueba. Respecto a la categoría Sub 16 se llevarán a cabo pruebas en categoría masculina y femenina tales como los 100 y los 600 metros, triple salto, altura y peso. Por su parte, la Sub 14 acogerá la prueba de 80 m y la Sub 12 de 60. Los tres primeros de cada prueba recibirán también medalla.

OBSEQUIO. La presentación del XXXVI Trofeo Feria Chica de Atletismo, ha sido aprovechada por la alcaldesa de la ciudad, Miriam Andrés, para dar la enhorabuena a Óscar Husillos por su hazaña haciéndole entrega en nombre de la Corporación Municipal de una bandera de Palencia y de una carpeta con infografías de las imágenes en las vasijas de los primeros Juegos Olímpicos.