PP y VOX votan en contra de la propuesta de los procuradores del PSOE de Palencia, para reducir la ratio de alumnos necesaria para la implantación del programa “Madrugadores"

El procurador por Palencia, Cristian Delgado Alves defendió una bajada de la ratio para que “todas las familias tengan la oportunidad de disponer de este servicio en sus colegios, y no tener que escolarizarlos en municipios más grandes”. La propuesta del PSOE proponía cambiar un artículo de la orden educativa de la Junta de Castilla y León para que “todos los centros de la región dispongan de este servicio”.

Y es que, los procuradores socialistas recuerdan que, el actual marco “establece la misma ratio para la implantación de este programa, en un colegio de 20 alumnos, que, en uno de 200, lo cual es manifiestamente injusto para las familias del medio rural”. Cristian Delgado asegura que “las necesidades de conciliación hacen que seamos los ayuntamientos los que tengamos que asumir estos programas, cuando la Junta de Castilla y León no lo hace”.

Los procuradores socialistas lamentaron “el voto contrario del PP y VOX que priorizan la educación en los pueblos grandes, en detrimento de los pequeños, que parece que no tenemos derecho a conciliar”. Desde el PSOE de Palencia denuncian que “el gobierno de Mañueco abandona a la mayor parte de los colegios de nuestra provincia, principalmente a los de los municipios de menor tamaño, que ven como no se pueden implementar programas de este tipo”.