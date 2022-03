Velilla del Río Carrión recoge 546 firmas en contra del cierre de la sucursal de Unicaja

Los vecinos de Velilla del Río Carrión se han unido para protestar por el cierre de la sucursal de Unicaja Banco en el Municipio y, al igual que en otras localidades donde se va a eliminar este servicio, han realizado una recogida de firmas en la que muestran su disconformidad y protestan por la pérdida paulatina de servicios que contribuyen a la despoblación.

Una campaña en la que según concreta la Alcaldesa de Velilla del Río Carrión, Belinda Mencía, en una semana se han recogido un total de 546 firmas de un censo de 2021 de 1.187 habitantes. Una cifra que califica de “elevada y positiva” si tenemos además en cuenta que los menores de 18 años no participan.

La “exclusión financiera” que esto supone para los ciudadanos del medio rural es “inadmisible”, por ello manifiesta que a “todo el mundo se le llena la boca al hablar de la España Vaciada, pero la despoblación se agrava considerablemente quitando servicios en las zonas rurales. Acciones como esta suponen dar la espalda a nuestros pueblos. Estamos hablando, sobre todo, de personas mayores que no saben manejar las nuevas tecnologías, a las que les cuesta desplazarse por sí mismos y que no tienen los recursos para trasladarse a otro Municipio cada vez que tengan que hacer una gestión bancaria”. Además, hay poblaciones a las que no llega internet, por lo que difícilmente la gente que sepa manejarlo, pueda hacerlo.

Con respecto a otras soluciones que se están barajando, la única que consideran “digna” para los vecinos “es la del mantenimiento de la sucursal abierta, sea con agente colaborador o sea de la red. Eso es lo que hemos trasladado junto con las firmas a la dirección de Unicaja en el día de hoy y, por lo que hasta el 18, seguiremos luchando por una solución aceptable para nuestros vecinos”, puntualiza Mencía.

En este sentido cabe señalar que, después de haber mantenido varias reuniones y pedido ayuda a las distintas administraciones, colocado una pancarta en la fachada del Ayuntamiento, recogido y enviado las firmas a las delegaciones nacional y territorial de Unicaja, no se descartan concentraciones como muestra de protesta.