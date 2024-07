Los vecinos del Camino Viejo de Husillos se sienten "engañados" por el Ayuntamiento de Palencia

Apenas 24 horas ha durado la buena sintonía entre el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Palencia y los vecinos del Camino Viejo de Husillos en relación a la obra del cambio de colector que está realizando ADIF. El miércoles el consistorio afirmaba que había instado a la empresa a cumplir una serie de exigencias para hacer la obra. Exigencias como que se retiren las pantallas acústicas, se asegure el tránsito rodado de coches en el carril derecho del Camino Viejo de Husillos o que no se trabaje entre las 22:00 horas y las 08:00 horas.

Pues bien, hoy los vecinos han comparecido ante los medios de comunicación para mostrar su malestar, el miedo que sienten por su integridad física y afirmar que se sienten engañados por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Palencia. Javier Gredilla, representante de los vecinos, nos cuenta que ayer se produjo una explosión mientras la empresa realizaba una perforación haciendo que algunas piedras llegaran al patio de una vivienda estando a punto de herir a un menor. Gredilla afirma que las pantallas que se están retirando no eran acústicas, sino “escudos” para los vecinos. Además asegura que desde la empresa les están diciendo que el Ayuntamiento les está "manipulando y engañando".

El portavoz de los vecinos asegura que la empresa "es la única que les dice la verdad" y lo que realmente se va a hacer. En este sentido, Gredilla no entiende como el Ayuntamiento les asegura que el carril derecho va a permanecer abierto cuando es en ese margen donde se va a instalar el colector y en el izquierdo irán las zapatas. También acusa al equipo de gobierno de mentir ya que la empresa les ha asegurado a los vecinos que el margen derecho tendrá ocupación temporal para la entrada de las máquinas. Javier Gredilla asegura que se sienten engañados por el Ayuntamiento. Si bien es cierto que han conseguido que se quiten las pantallas, Gredilla considera que si la empresa no trabaja por la noche no es debido a que se lo impida el consistorio, es debido a que no hay tensión en las catenarias y "la empresa hace el favor a los vecinos" de no realizar trabajos nocturnos.

Pues precisamente se informa en el parte de sucesos de la capital, que a las 18:16 horas, en el Camino Viejo de Husillos, la Policía Local levanta acta-denuncia por falta de medidas de seguridad en las obras de ADIF. Y a las 07:31 horas del jueves, en el Camino Viejo de Husillos, se levanta acta a ADIF por realizar obras fuera del horario permitido. Es identificado e informado el encargado.