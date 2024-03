Vamos Palencia propone recuperar el Torneo Ciudad de Palencia, el concurso de las “P” y los Autos Locos para San Antolín

Recuperar el torneo Ciudad de Palencia de baloncesto ahora que el equipo de la ciudad está en la ACB, organizar una competición de Autos locos fabricados por los participantes y hacerlos rodar aprovechando la pendiente de la carretera del Monte el Viejo o recuperar el concurso de las “P” que antaño se desarrollaba en la Calle Mayor y celebrar un día de conciertos de grupos palentinos son algunas de las propuestas que ¡Vamos Palencia! ha trasladado al concejal de Festejos.

Actividades que despierten el interés y animen a los ciudadanos a participar puede hacerse con creatividad y sin grandes presupuestos. En el plano de los conciertos, las propuestas realizadas por ¡Vamos Palencia! han sido muy concretas y al alcance del Ayuntamiento de Palencia. Una buena programación estratégica de artistas puede servir para que los palentinos disfruten y se pueda atraer público de otras ciudades. Entre los artistas que proponen para los conciertos de alto impacto se encuentran Ana Mena, Estopa, Aitana o Mikel Izal, otras opciones serían Malú, Vicco o Arde Bogotá, aunque éste último estará en el Palencia Sonora. En el plano internacional se apuesta por Diego Torres. ¡Vamos Palencia! también apuesta que por un día de las fiestas de San Antolín los conciertos que se celebren sean únicamente de artistas palentinos con artistas y grupos como Rubin, Voodoo Rats, Pierre May, Castora Herz, DaButti o Devil’s Face, entre otros.

Otra propuesta es que en los grandes conciertos se proponga como teloneros a grupos palentinos. Se propone cambiar de ubicación el concierto-vermú a otro lugar más amplio como La Plaza de la Inmaculada y que se hagan concietos-vermú en los barrios, con artistas como Los T, Los 4 Kantones, Grupo Sinestesia o Me fritos and the Gimme Cheetos. En lo que a las tapas se refiere sugieren recuperar el “Tapómetro” o la “Ruta de la tapa” que contribuiría también a dinamizar los barrios. Para terminar, en lo que se refiere a la propuesta de pregonero o pregonera de las fiestas de San Antolín coinciden en que Marta García podría ser una candidata tras sus recientes éxitos y los valores que transmite un deporte como el atletismo, teniendo en cuenta que este año además se celebran las olimpiadas de París y previsiblemente nuestra atleta sea olímpica. Pero desde ¡ Vamos Palencia! también se quiere reconocer trayectorias como la de la arqueóloga palentina Aurora Martín Nájera una de las descubridoras de los primeros restos del homo Antecessor y Directora del Museo de la Evolución. También se propone como opción que el pregón popular esté a cargo de Vidal García “El ilustrador de sonrisas” quien con su humor sano ilustra la actualidad palentina. Para el pregón literario proponen a Luis Argüello, recientemente nombrado Presidente de la Conferencia Episcopal y natural de Meneses de Campos .