¡Vamos Palencia! presenta un documental informativo sobre el soterramiento y una campaña de firmas

Durante la rueda de prensa ofrecida esta mañana en la entrada del paso subterráneo de la C/ Alfonso X El Sabio la Asociación ¡Vamos Palencia! ha dado a conocer el documental titulado “Al Otro lado”que han realizado y que se presentará el próximo día 20 de diciembre a las 19:30 en el Salón de Actos de la Biblioteca Pública. Durante la comparecencia, Fidel Ramos, Presidente de la Asociación ¡Vamos Palencia! ha declarado que el 22 de agosto la Asociación ¡Vamos Palencia! se reunió en asamblea extraordinaria en la que acordó posicionarse en contra de la construcción del “muro de Adif” o salto del carnero tal y como se está ejecutando, además de apoyar todas las movilizaciones que se dieran en favor del soterramiento de las vías y de integrarse en la Plataforma en defensa del soterramiento en Palencia. A raíz de ese posicionamiento y como mandato de la asociación el partido político presentó una moción en el pleno del Ayuntamiento, una moción que consiguió unir a todos los grupos políticos en favor del soterramiento y que contemplaba los siguientes acuerdos:

Primero: Elevar Denuncia ante el Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana por las actuaciones que está ejecutando ADIF, en lo que se denomina “EL SALTO DEL CARNERO”, exigiendo su paralización inmediata de las obras que se están ejecutando junto a los Tres Pasos correspondientes al tramo Palencia- Palencia Norte de la Línea de Alta Velocidad a Cantabria por incumplir y ser incompatibles con lo aprobado en el “Estudio Informativo de Integración del Ferrocarril en la Ciudad de Palencia” aprobado en 2010 y en el “Estudio Informativo del Proyecto de la Línea Alta Velocidad Palencia – Alar del Rey” aprobado en 2018. La paralización de los trabajos ejecutados por ADIF resulta necesaria ya que la consumación de estos trabajos conllevaría la imposibilidad de poder llevar a cabo el soterramiento conforme está aprobado en los Estudios Informativos.

Segundo: El encargo a los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Palencia para que estudien y acometan todas las actuaciones jurídicas, administrativas y judiciales, necesarias para lograr, para el supuesto de que por el Ministerio no se paralicen las obras ejecutadas por ADIF, la paralización de estas obras.

Tercero: Solicitar al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana la pronta ejecución del soterramiento del tren en la ciudad de Palencia según lo aprobado en el “Estudio Informativo de Integración del Ferrocarril en la Ciudad de Palencia y en el “Estudio Informativo del Proyecto de la Línea Alta Velocidad Palencia – Alar del Rey”.

En base a esto, “vemos que los esfuerzos realizados a día de hoy por el Ayuntamiento no son suficientes y les animamos a ser más proactivos y a no dejar pasar el tiempo. Las obras continúan y no hay denuncia”. Por su parte Antonio Regaliza, miembro de ¡Vamos Palencia!, ha declarado que “durante muchos años se ha hablado del soterramiento y desde la Asociación ¡Vamos Palencia! hemos detectado que la información real acerca del soterramiento no ha llegado a los ciudadanos” .

“Se ha hablado mucho y se han dado muchas opiniones, pero la información real está recogida en los Estudios Informativos de 2010 y 2018 y el soterramiento en la ciudad de Palencia está aprobado desde el año 2010, eso es algo que hay que tener muy claro. El soterramiento es una inversión del Estado para Palencia y está aprobado desde 2020. Va en el ADN de ¡Vamos Palencia! el mirar por los intereses de Palencia, por tanto es nuestro deber reclamarlo”.

“Por todo esto, desde la Asociación ¡Vamos Palencia! vemos necesario informar a la ciudadanía acerca de un asunto tan importante y hemos pensado que una buena forma de hacerlo sería a través de un breve documental en colaboración con la Plataforma en Defensa del Soterramiento, ahora ya constituida como asociación, abordando la parte técnica y porque han sido los que han mantenido la llama viva del soterramiento durante años. En el documental, también se pone de manifiesto lo que suponen para miles de personas las vías del tren en Palencia. Acompañando a este documental, queremos presentar una campaña de recogida de firmas, también en total colaboración y coordinación con la Asociación en Defensa del Soterramiento en Palencia, con la que pretendemos recabar el apoyo de los ciudadanos de Palencia, la ciudadanía tiene que implicarse, tenemos que ser una ciudad unida, el soterramiento hay que pedirlo, tenemos que respaldar al Ayuntamiento a la hora de empujar en favor del soterramiento, tenemos que ir todos a una. La campaña de recogida de firmas se va a desarrollar en dos formatos, uno oflline pensando en aquellas personas a las que les resulta más complicado acceder a los medios digitales y otra campaña online a través de change.org liderada por Inés, una niña de 10 años del barrio del Ave María”.

Campaña en change.org: https://chng.it/Pb7Q47f2d2

Tráiler del documental “Al otro lado”: https://www.youtube.com/watch?v=jq4amZTUNLw