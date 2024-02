¡Vamos Palencia! pide a todas las administraciones un plan de choque para apoyar a autónomos y emprendedores

La evolución de autónomos en Palencia entre diciembre de 2022 y diciembre de 2023 se ha saldado con un resultado negativo, tenemos 95 autónomos menos en nuestra provincia. Se ha pasado de los 15.177 del año 2009 a los 12.481 a fecha de diciembre de 2023, es decir, 2.696 autónomos menos. Esta caída de autónomos, asociada a la pérdida de población de nuestra provincia y a la emigración de los jóvenes, afirma Vamos Palencia "hace presagiar un futuro incierto, ya que esta pérdida será más acentuada a medida que se vayan produciendo jubilaciones o ceses de negocio". El número de autónomos en la provincia de Palencia, según el sector de su actividad, es eminentemente mayoritario en el sector agrícola con un 26,5% y en el sector del comercio con un 20,3%, una imagen que no difiere demasiado con la del resto de provincias de Castilla y León, según los datos facilitados por la Asociación de Trabajadores Autónomos - ATA.

Vamos Palencia asegura que "actualmente estamos asistiendo a las movilizaciones y reivindicaciones de los agricultores, pero existen otros sectores que también están afrontando pérdidas de afiliados al RETA como son el transporte, el comercio, construcción, empresas de servicios y profesionales independientes. Estos colectivos no se movilizan al tener menor capacidad para hacerlo, pero están sufriendo económicamente y su continuo descenso afecta a la economía de la provincia y a la continua despoblación".

Creación de una mesa de trabajo

Desde ¡Vamos Palencia! se insta al Ayuntamiento, la Diputación, la Junta de Castilla y Léon a los diferentes grupos políticos y a las organizaciones empresariales y sociales a reunirse en una mesa de trabajo que defina un plan de choque con acciones concretas para apoyar a los autónomos y emprendedores de la provincia de Palencia. Aseguran que "a la hora de proponer o tomar medidas no se deben valorar únicamente factores económicos, no se piden subvenciones, si no que se han de valorar otras cuestiones o dar soluciones a otros problemas como por ejemplo el establecerse en zonas despobladas, la pérdida de oficinas bancarias en el medio rural, facilitar el relevo generacional, medidas de retención del talento, la simplificación de trámites o realizar ajustes fiscales. En Palencia contamos con mucho talento y potencial, tenemos ejemplos de personas y pymes que han logrado grandes éxitos profesionales a pesar de las dificultades, existen oportunidades, pero creemos que es necesario que desde la administración se pongan más facilidades".