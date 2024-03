¡Vamos Palencia! insta al Ayuntamiento a pedir medidas cautelares para frenar el “salto del carnero” y defender el soterramiento

¡Vamos Palencia! presentará en el pleno del día 21 de marzo una moción en la que insta a la Corporación solicitar de forma inmediata medidas cautelares con el fin de paralizar cuanto antes las obras del “salto del carnero” a riesgo de que el avance de las mismas haga imposible su paralización. En dicha moción también se propone que el Ayuntamiento una sus fuerzas a las de la sociedad civil, asociaciones de vecinos, asociación en defensa del soterramiento y otros colectivos. El tiempo sigue corriendo en contra de Palencia y cuanto más avancen las obras que está realizando Adif a la altura de los Tres Pasos más difícil será pararlas.

Este motivo es el que ha llevado a ¡Vamos Palencia! a proponer que el Ayuntamiento solicite medidas cautelares para acortar los plazos y aunar fuerzas, ya que Ecologistas en Acción sí que ha solicitado como medidas cautelares la paralización de las obras y el Ayuntamiento aún no. Cabe aclarar que el solicitar medidas cautelares no imposibilita al Ayuntamiento continuar con los procedimientos judiciales que ya ha iniciado e interponer la demanda contencioso administrativa. ¡Vamos Palencia! también aclara que no se pretenden paralizar las obras del AVE a Cantabria sino que lo que se exige es que se cumpla con los Estudios Informativos de 2010 y 2018, ya que de hacerse así Palencia tendría soterramiento puesto que estos estudios así lo contemplan. Además, recuerdan, existe un informe de urbanismo que dictamina que la obra del salto del carnero tal y como se está ejecutando es ilegal. Esta defensa del soterramiento está respaldada por varias asociaciones y colectivos que así lo han expresado y por las miles de firmas que se están recogiendo. El pasado miércoles, Fidel Ramos, presidente de la Asociación ¡Vamos Palencia! hacía entrega de 1422 firmas a la Asociación en Defensa del Soterramiento del Ferrocarril en Palencia.

Tanto la Asociación ¡Vamos Palencia! como el Partido Político ¡Vamos Palencia! están comprometidos en defender el soterramiento de las vías del tren a su paso por la ciudad. Un compromiso que viene reflejado en el Acuerdo de Gobernanza que permite gobernar en solitario y en minoría al Partido Socialista, la moción presentada el 21 de septiembre y aprobada por unanimidad de los 25 concejales, la realización de el documental informativo “Al otro lado”, la recogida de 1422 firmas que el miércoles entregó Fidel Ramos a la Asociación en Defensa del Soterramiento del Ferrocarril en Palencia y la moción que presentará en el próximo pleno del día 21.