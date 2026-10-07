¡Vamos Palencia! no concurrirá a las elecciones generales y centrará todos sus esfuerzos en Palencia

¡Vamos Palencia! ha decidido no presentar candidatura a las elecciones generales convocadas para el próximo 29 de noviembre y centrar sus esfuerzos políticos y organizativos en Palencia y en las elecciones municipales de mayo de 2027. La decisión responde, según la formación, a una cuestión de prioridades, responsabilidad y coherencia con su carácter municipalista. La proximidad entre ambos procesos electorales y la inmediatez de la convocatoria de las generales hacen que ¡Vamos Palencia! considere más útil dedicar sus recursos y su trabajo a preparar con profundidad el proyecto de ciudad que quiere presentar a los palentinos en mayo. “No necesitamos estar en todas las elecciones. Necesitamos ser útiles donde hemos decidido estar. Y nuestra prioridad ahora es muy clara: Palencia y las elecciones municipales de mayo” afirman desde la formación palentina.

UN PROGRAMA CONSTRUIDO DESDE PALENCIA

¡Vamos Palencia! ya está trabajando en la elaboración de su programa para 2027-2031. Durante los próximos meses continuará reuniéndose con colectivos vecinales, sociales, empresariales y profesionales, analizará el estado de la ciudad y sus principales proyectos y abrirá espacios de participación para recoger nuevas propuestas. El objetivo es construir un programa transformador que parta de las necesidades y oportunidades reales de Palencia y no de las estrategias de los partidos nacionales. “Palencia necesita mucho trabajo por delante. Queremos llegar a mayo con un proyecto serio, ambicioso y trabajado, seguimos escuchando a quienes viven, trabajan, emprenden y desarrollan su actividad en nuestra ciudad, con ellos construiremos nuestro programa”

¿SE HABLARÁ DE PALENCIA?

La formación municipalista considera además que las elecciones generales llegan en un contexto de fuerte polarización política que amenaza con volver a concentrar el debate en el enfrentamiento entre los partidos tradicionales y en las cuestiones que dominan la agenda nacional. “Durante las próximas semanas escucharemos hablar mucho de bloques, estrategias nacionales y grandes ciudades. Pero nosotros planteamos una pregunta mucho más sencilla: ¿se hablará de Palencia? ¿Se hablará de provincias como la nuestra y de los problemas que llevan años esperando una solución?” ¡Vamos Palencia! lamenta que los grandes partidos concentren buena parte de sus esfuerzos en los territorios con mayor peso electoral mientras ciudades medias y provincias como Palencia encuentran enormes dificultades para situar sus necesidades en la agenda nacional. Por ello, reivindica también el papel de los municipios: “Los municipios no pueden ser actores secundarios. Es en nuestras calles y barrios donde se comprueba si la política mejora realmente la vida de las personas”.

PALENCIA YA HA ESCUCHADO DEMASIADAS PROMESAS

¡Vamos Palencia! recuerda que cada convocatoria electoral viene acompañada de nuevos compromisos para la provincia y advierte de que muchos de ellos corresponden a proyectos reclamados desde hace años. “Palencia no necesita que cada vez que llegan unas elecciones vuelvan a anunciarnos los mismos proyectos. Necesita plazos, ejecución y resultados. Los palentinos tienen memoria y saben distinguir entre un anuncio electoral y una realidad.” La formación señala además que, aunque no concurra a las elecciones, estará pendiente de los compromisos que asuman durante la campaña quienes sí lo hagan y, especialmente, del trabajo que desarrollen posteriormente los diputados y senadores elegidos por Palencia. “Palencia ha tenido representantes en Madrid durante todos estos años y demasiadas reivindicaciones siguen pendientes. Esperamos que quienes resulten elegidos esta vez recuerden durante toda la legislatura, y no solo durante la campaña, a qué provincia representan.” ¡Vamos Palencia! continuará reclamando a todas las administraciones, gobierne quien gobierne, las inversiones y proyectos que corresponden a la ciudad y la provincia. “Somos un proyecto municipalista. Nacimos para hablar de Palencia, escuchar a Palencia y trabajar por Palencia. Mientras otros estarán pendientes de las estrategias nacionales, nosotros seguiremos recorriendo nuestra ciudad, escuchando a sus vecinos y preparando el proyecto que queremos presentar en mayo. Nuestra prioridad es Palencia.”