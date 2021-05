(ICAL)

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCyL acordó no autorizar la restricción de la Junta frente a la COVID, para limitar la permanencia de grupos máximos de seis personas no convivientes en espacios públicos y privados, entre la 1 y las 6 horas. La Sala considera que dicha medida no está debidamente justificada ni resulta proporcional.(Seguirá ampliación)