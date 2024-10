Los trabajadores del CTR ratifican el preacuerdo alcanzado con la empresa

En el día de ayer, las personas trabajadoras del Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) de Palencia, han ratificado el preacuerdo alcanzado el pasado 15 de octubre, entre sus representantes legales y las organizaciones sindicales de CCOO del Hábitat de Palencia y de la Federación de Servicios Públicos de UGT con la empresa que gestiona el servicio, Acciona Servicios Urbanos, para la firma de un nuevo Convenio Colectivo, que tendrá una vigencia de tres años, de 2024 a 2026, ambos inclusive. La ratificación se ha llevado a cabo, tras las asambleas celebradas durante el día de ayer, en turno de mañana y tarde, con una masiva afluencia de las personas afectadas por este convenio, 43 trabajadoras y trabajadores. El apoyo para la firma del convenio tras el preacuerdo alcanzado ha sido mayoritario ya que no solo incluye incrementos que garantizan la no pérdida de poder adquisitivo, si no también importantes mejoras sociales para la plantilla, como es el de un día más de libre disposición, computable como tiempo efectivo de trabajo, la trasposición de los permisos retribuidos recogidos en el Estatuto de los Trabajadores, así como también unas importantes mejoras en el caso de aquellas personas trabajadoras que opten por una jubilación parcial en el momento que puedan acogerse a la misma, entre otras. En cuanto a las mejoras económicas, suponen un aumento directo a tablas de un 4,5% para este año 2024, de un 2.9% para el año 2025 y de un 4% para el año 2026, incremento a aplicar tras incorporar al salario base el plus de conservación de ropa, que conlleva un incremento de un 1%.

También se genera para 2026 una nueva paga consistente en el 60% del salario base. En definitiva, el incremento total para los tres años de vigencia se aproxima a un 16%, con lo que, aun teniendo en cuenta que los salarios de partida no eran elevados, supondrán un crecimiento importante en las nóminas de las personas que prestan servicio en el CTR. Este acuerdo no habría sido posible sin la unión demostrada por la totalidad de la plantilla en el conflicto de la huelga llevada a cabo y secundada prácticamente al 100%, lo que demuestra una vez más que la unión hace la fuerza. Agradecer finalmente la diligencia de ACCIONA en la negociación, junto a CCOO del Hábitat y Servicios Públicos de UGT, porque se consiguió alcanzar un acuerdo sin apurar el tiempo de negociación estipulado en la desconvocatoria de la huelga, habiéndose logrado quince días antes del plazo fijado.