Un total de 21 trabajos competirán por alzarse con el premio al Mejor Corto de Castilla y León del Aguilar Film Festival

El Aguilar Film Festival, que celebrará su 36 edición del 29 de noviembre al 8 de diciembre, volverá a dedicar su primer fin de semana a la producción regional. En esta ocasión, han sido 21 las obras seleccionadas para formar parte de este apartado. Las películas se podrán ver en el Espacio Cultural Cine Amor entre el viernes 29 y el domingo 1, jornada esta última en la que tendrá lugar la entrega de premios.

La prestigiosa cita cinematográfica aguilarense sigue así la senda iniciada en 2023, cuando el festival apostó por impulsar el Concurso de Cortometrajes de Castilla y León para dar mayor visibilidad a los cineastas de la región y a los trabajos que se realizan en ella. De este modo, el AFF acercará al público los mejores cortometrajes de la Comunidad a través de seis sesiones.

Por géneros, destaca la presencia de ocho documentales en esta sección -un formato normalmente minoritario- a los que se suman once cortos de ficción y dos de animación.

Entre ellos destaca Semillas de Kivu, película que aborda la violencia sexual sufrida por las mujeres durante la guerra de la República Democrática del Congo y que es candidata a los premios Goya. La obra, que se proyectará también en la sección Oficial del AFF, está dirigida por el leonés Néstor López, cineasta que estuvo presente el año pasado en el festival, y por Carlos del Valle.

En lo que se refiere a las producciones de ficción, el AFF proyectará obras como Solo los muertos se quedan, de Alejandro Renedo, mejor corto de Castilla y León en la última edición de la Seminci, o Solo Kim, historia de un adolescente transgénero que han dirigido el salmantino Javier Prieto y el turolense Diego Herrero y que también competirá en Oficial, mientras que en el apartado de producciones de animación, el concurso contará con los cortometrajes Abubilla, de Rafa Vidal y Julián Gómez, y Ciao peskao, de Andrea García y Guillermo González.

Cabe recordar que las películas incluidas en esta categoría engloban trabajos dirigidos o producidos por cineastas nacidos en la región, los que han sido total o parcialmente rodados en la Comunidad o los que han sido producidos por una persona o una empresa establecida en ella.

PANORAMA PALENTINO. Una de las novedades de la pasada edición del certamen fue el apartado denominado Panorama Palentino, en el que tienen cabida trabajos rodados recientemente en la provincia. En la presente edición del festival, Panorama Palentino se amplía a dos sesiones, que han sido programadas para el domingo 1 de diciembre.

Algunas de las obras que se podrán ver dentro de este apartado son Ahora que me muero, me entra el cariño, de Pablo Díez de Bustos; Espigas, de Sara Pedroso Emperador y Andrea Reig Calabuig o Lica, un proyecto impulsado por un grupo de personas creativas de la zona de Aguilar de Campoo que presentará Jesús Rodríguez Solórzano.

SECCIÓN DE CAMPO. El público del Aguilar Film Festival también podrá disfrutar de la sección De Campo, dedicada a los trabajos que se aproximan al medio rural desde diferentes perspectivas, abordando temas como la despoblación, la conservación de la naturaleza, la cultura tradicional o la convivencia entre lo urbano y lo rural.

En esta ocasión serán 17 las obras procedentes de siete países las que competirán en esta categoría que se dividirá en cuatro sesiones. Destaca dentro de este apartado Trenc d´alba, un corto ambientado en una masía en ruinas que fue estrenado en el festival de Cannes y recibió una mención especial en la sección Punto de Encuentro de la Seminci. Entre las obras internacionales, el país que más cortometrajes aporta a De Campo es Francia, con tres producciones. Y también cabe mencionar que en esta sección están incluidas tres obras que forman parte del concurso de Castilla y León al estar vinculados a la provincia de Burgos. Se trata de Arenillas, de Marta Martín, La generación de la regeneración, de Saúl González Abejón y de Inania, de Júlia Girós y Vera Herrero.

RÍETE TÚ. Tras haber llegado al festival como una pequeña sesión de cortometrajes con carácter cómico y desenfadado, el apartado denominado Riéte Tú sigue creciendo en el certamen y se consolida como una de las secciones oficiales a concurso. Dicho aumento queda patente en el número de sesiones, que pasan de dos a cuatro, y en el de obras seleccionadas, que igualmente se incrementan de diez a veinte.

Entre esos trabajos habrá ocho producciones nacionales y otras doce procedentes de nueve países diferentes. Citizen tourist, de Gustavo Carreriro, Knock, Knock, de Julian Gerchow, Lumbago, de Bendik Kaltenborn, The test, de Benjamin Sutton, The nectar instead, de Yoo Lee, Allégresse, de Gillie Cinneri, El carné (des)madre, de Xabi Vitoria, o Tumbas vecinas, de José Antonio Gutiérrez Bustos, son algunos de las obras seleccionadas para esta sección. El corto ganador de este concurso será elegido mediante votación del público asistente a las proyecciones.

OTRAS SECCIONES Y ACTIVIDADES PARALELAS. Junto a estas sesiones y a todas las que forman parte de la sección Oficial a concurso, el festival ofrecerá otros ciclos temáticos y numerosas actividades paralelas como charlas, masterclass o mesas de debate que convertirán de nuevo a Aguilar de Campoo en punto de encuentro para los profesionales del sector audiovisual. Asimismo, el festival aguilarense volverá a dedeciar buena parte de su programación al público infantil.

Aguilar Film Festival está organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo y cuenta con el patrocinio del Ministerio de Cultura de España-ICAA, la Junta de Castilla y León, la Diputación de Palencia, Galletas Gullón, AC/E (Acción Cultural Española), Aquona, Eurostyle Systems y Vicauto, entre otros.

CONCURSO DE CORTOMETRAJES DE CASTILLA Y LEÓN

Abubilla, de Rafa Vidal y Julián Gómez

Semillas de Kivu, de Néstor López y Carlos Valle

La culpable, de María Guerra

Mapa de la geografía emocional, de Julu Martínez y Candela Megido

Sombras de piedra, de Sebastián Paramio

Schugurensky, autorretrato, de Guillermo García-Ramos

El tren del olvido, de Isabel Medarde

La nana de la bruja, de Óscar Villarroya

Ciao peskao, de Andrea García y Guillermo González

La chica en llamas, de Álvaro López Serrano

Sólo los muertos se quedan, de Alejandro Renedo

Lo que pasó entre medias (de estudiar cine), de Dacio de las Heras

Twerk, de Enrique García-Vázquez

Inania, de Júlia Girós y Vera Herrero Mercader

La generación de la regeneración, de Saúl González Abejón

Marrano, de Sara Sálamo y Anna Saura

Solo Kim, de Javier Prieto de Paula y Diego Herrero

Panorama, de Margo García

Bum Pum, de Karu Borge

Martarella, de M.B. Montes y Miguel Guirado

Arenilllas, de Marta Martín

PANORAMA PALENTINO

Big ears, de Guillermo García Regaliza

Ahora que me muero, me entra el cariño, de Pablo Díez de Bustos

Espigas, de Sara Pedroso Emperador y Andrea Reig Calabuig

Malhechoras, deJavier Ayuso

Lica, de Jesús Rodríguez Solórzano

Allende, de Alba Villalba Toribios

CONCURSO DE CORTOMETRAJES DE CAMPO

The Mysterious Adventures of Claude Conseil, de Marie-Lola Terver y Paul Jousselin

Ese lugar partido, de Inés Pintor Sierra

Trenc d'alba, de Anna Llargués

Perfectly a strangeness , de Alison McAlpine

Here Comes the Sun, de Edmond Yang

Baigal Nuur, de Alisi Telengut

Vinguin les feres, de Manuela Matassini y Les Daines Collective

Mealitancy, de Marie Royer

A Summer's End Poem, de Lam Can-zhao

La Nuit blanche, de Audrey Delepoulle

Corre o vento, de Paula Fuertes y Guillermo Carrera

Kawauso, de Akihito Izuhara

Ever Since, I Have Been Flying, de Aylin Gökmen

Bye Bye turtle, de Selin Öksüzoğlu

Inania, de Júlia Girós, Vera Herrero Mercader

La generación de la regeneración, de Saúl González Abejón

Arenilllas, de Marta Martín

CONCURSO DE CORTOMETRAJES RÍETE TÚ

Citizen tourist, de Gustavo Carreiro

Balladen, de Christofer Nilsson