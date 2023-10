‘I’m Tina. The Rock Show Experience’ y ‘Piensa en Wilbur’ protagonistas en el Ortega

El Teatro Ortega está preparado para combatir la llegada del frío a Palencia con una buena dosis de cultura. Para este fin de semana tiene previsto un emocionante concierto tributo a Tina Turner y la divertida actuación del acróbata Wilbur.

El viernes, 20 de octubre, viviremos una experiencia musical única con ‘I’m Tina. The Rock Show Experience’, un espectáculo que fluye a través de la impresionante carrera de Tina Turner, quien logró convertirse en la auténtica reina del rock and roll. Desde las 20:30 horas, disfrutaremos de los mejores hits de Tina Turner con un recorrido por todas las épocas de su trayectoria musical. Canciones como ‘A Fool In Love’, ‘Simply The Best’ o ‘We Don’t Need Another Hero’ sonarán durante nuestra primera cita de este fin de semana.

Las entradas para el tributo a Tina Turner continúan disponibles desde 18 euros en nuestra web www.teatroortega.com y en la taquilla del Teatro Ortega, en horario de tarde.

Del Grand Prix al Teatro Ortega

Uno de los grandes invitados de octubre es Víctor Wilbur, uno de los rostros más vistos de este verano en televisión por sus apariciones en el Grand Prix, programa que hemos seguido para animar a nuestros vecinos de Aguilar de Campoo. ‘Piensa en Wilbur’ es un espectáculo plagado de acrobacias, humor y mucho riesgo, la única manera en la que Wilbur sabe vivir. Este acróbata y gimnasta rítmico, que trabajó en el Circo del Sol, nos visitará el domingo, 22 de octubre, a las siete de la tarde.

Con una técnica y un físico fuera de lo común, creará situaciones imposibles que nos dejarán anonadados. Acompañado de sus amigos inseparables Contractura, Tirón y Desgarro nos desmostrará que la acrobacia no es solo un deporte. Este show, que impactará literalmente en el público, estará presentado por la actriz y cómica Alicia Lobo.

Las entradas para Wilbur también siguen a la venta, a un precio único de 15 euros, en los mismos canales: la web www.teatroortega.com y por las tardes en la taquilla del teatro.