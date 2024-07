Tejerina acudirá a la justicia al considerar ilegal el nombramiento del nuevo presidente de FECOPA

Se aproxima lío en FECOPA y CEOE Empresas de Palencia. Recientemente les contábamos que Ángel Iglesias ha sido elegido como nuevo presidente del colectivo. Un nombramiento que podría acabar en la justicia.

En declaraciones a Más de Uno Palencia de Onda Cero, el anterior presidente de esta asociación comercial, Fernando Tejerina, asegura que este nombramiento se ha hecho de forma ilegal ya que es él la única persona que está capacitada para convocar elecciones. Tejerina recuerda que un hecho similar ya se produjo en CONFERCO y la justica les dio la razón. Por este motivo llegará a pedir medidas cautelares a la justicia con motivo de este cambio de presidencia en FECOPA.

Pero aquí no quedan las acusaciones de Tejerina. Asegura que en sus años de mandato, la entidad en la que se enmarca FECOPA, es decir, CEOE Empresas de Palencia, le ha negado la posibilidad de conocer los estatutos e incluso en número de socios que tiene la Federación de Comercio Palentino. Aquí Tejerina llega a afirmar que si FECOPA no ha podido hacer ninguna campaña es debido a que no tienen dinero ya que el montante de las cuotas, imagina Tejerina, "se desvía a CEOE Empresas de Palencia".