Sor María Beatriz: " Actué con tranquilidad, encerrando en una habitación a la mujer que había entrado a robar en el convento"

La Policía Nacional tenía que acudir ayer al convento de las Claras de Palencia ante un intento de robo cometido por una mujer, según informaba la cadena Ser. Los hechos ocurrían a las 18:15 horas cuando una de las monjas, Sor María Beatriz, escuchaba unos gritos de la hermana tornera de 86 años. Al acercarse comprobaba como estaba tirada en el suelo junto con una mujer, de más de 40 años.

En declaraciones a Más de Uno de Onda Cero Palencia, Sor María Beatriz afirma que “actuó con tranquilidad” acercándose para "levantar a su compañera y evitar que la mujer que había entrado al convento huyera". Una vez pudo levantar a su compañera de convento, “la saqué de la habitación cerrando la puerta y dejando en su interior a la mujer que había entrado a robar".

Como nos contaba Sor María Beatriz en los micrófonos de Onda Cero Palencia, la mujer pudo entrar al conocer los horarios, esperando su oportunidad para poder entrar por el “torno con la intención de llevarse el sobre con dinero que se reparte entre las personas necesitadas". Eso sí, la mujer no sólo no pudo llevarse el dinero siendo detenida, si no que durante el forcejeo “se llevo un mordisco en la mano de la hermana tornera”.

La mujer, que fue detenida por la Policía Nacional, ya había acudido otras veces a pedir comida a las Clarisas, siendo vista en otras ocasiones sentada en el “tornillo”.