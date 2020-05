"Una silla, una Manta, un Libro" pide la paralización judicial de la tala de árboles en Los Jardinillos

El colectivo acude a los juzgados aportando informes que avalan que no se talen 73 árboles del céntrico parque palentino.

Ante los pasos que se están dando para el inicio de las obras de reforma del parque de Los Jardinillos, el colectivo “Una Silla, una Manta, un libro” ha pedido la paralización judicial con carácter de urgencia de la tala de 73 árboles. La solicitud presentada en el juzgado viene acompañada de documentación e informes técnicos que avalan que no se corten estos árboles. Aquí les dejamos el comunicado trasladado a los medios de comunicación:

"Tras meses de reclamación en los Jardinillos, así como en las redes sociales desde que se iniciara el confinamiento, y ante la decisión del Ayuntamiento de Palencia de seguir adelante con la tala de 73 árboles sanos, han decidido acudir al juzgado. La plataforma ciudadana “Una Silla, una Manta, un Libro” lleva desde diciembre del pasado año intentando revertir la anunciada tala de estos árboles, aportando razonamientos y ofreciendo posibilidades de entendimiento, sin que el Ayuntamiento haya mostrado ninguna sensibilidad al respecto. Se solicita paralización judicial de la tala con carácter de urgencia ya que las obras proyectadas están a punto de ser adjudicadas y podrían comenzar en cualquier momento. Esta medida cautelar es esencial para la protección del arbolado, pues en otro caso podría suceder que, cuando se dictara la resolución final sobre el conflicto los “73” árboles, estos ya no existieran, en tanto son elementos vivos y en consecuencia irrecuperables. Algunos de ellos datan de la primera reforma del parque en 1925 (varios cedros) y otros muy probablemente desde su origen en 1875, como la Acacia de Tres Espinas.

La solicitud presentada en el Juzgado se acompaña de rigurosos informes técnicos que han puesto en evidencia las numerosas contradicciones del proyecto que pretende ejecutar el Ayuntamiento, así como incorrecciones y otras irregularidades contenidas en la documentación del mismo (incluso el número de árboles o los ejemplares a talar difieren según en qué parte de dicha documentación se consulte). Según se deduce de los informes remitidos al juzgado, puede afirmarse que el conjunto del arbolado del parque está sano. No obstante, se señalan cinco árboles que precisarían un estudio de riesgo específico y sólo se ha detectado uno que no podría recuperarse. Valga decir que, en el presupuesto aprobado por el Ayuntamiento, no se ha destinado ni un solo euro a un estudio técnico exhaustivo del arbolado, ni al tratamiento o cuidado de los árboles desde el punto de vista estructural y fitosanitario.

Es importante destacar que se ha falseado u ocultado reiteradamente la realidad en la documentación del proyecto ya que los datos (alturas y diámetros principalmente) de los árboles a talar se han distorsionado, siempre a la baja. El ejemplo más claro y escandaloso es el que alude a la Gleditsia Triacanthos (Acacia Tres Espinas), árbol histórico de más de 100 años y probablemente el único que se mantiene de los Jardinillos originales de 1875, que tiene una altura de 12 m y un diámetro del tronco de 85 cm y sin embargo, aparece en el informe anexo al proyecto del Ayuntamiento con 5 m de altura y 25 cm de diámetro, casi tres veces menos de su porte real. También se han detectado acciones contempladas en el proyecto que pueden perjudicar al arbolado o dañarlo de forma irreversible, incluso afectando a la seguridad de las personas a medio plazo; por lo cual se pide al Ayuntamiento que se corrijan:

Se ha detectado una clara interferencia constructiva en la esquina del lago proyectado, que afecta al gran tronco existente de olmo (Ulmus Minor), el cual cuenta con un brote de raíz, de unos cuatro metros de altura. Diezmada la población de olmos en todo el mundo, el hecho de que este antiguo ejemplar de los Jardinillos haya rebrotado desde sus raíces, es algo notorio que se debe proteger y poner en valor, pues forma parte de la historia y cultura de Palencia.

Se han detectado elementos constructivos (zapatas de hormigón o zanjas) que pueden afectar gravemente a los árboles que se plantea conservar ya que, según los planos consultados, en múltiples casos se disponen interfiriendo con los sistemas radiculares de árboles de gran porte, a su vez muy próximos a itinerarios peatonales, y sin ningún estudio de seguridad al respecto.

Se ha detectado la colocación de césped artificial en los alcorques. (Desde la plataforma se sugieren distintas alternativas a este sinsentido)

Se ha detectado una poda generalizada (“intensiva”) de todos los árboles, con criterio únicamente estético y sin ningún tipo de cuidado en la selección o estudio de los ejemplares a podar, sin tener en cuenta su estado sanitario o la conveniencia de la misma; esto conlleva una gran responsabilidad para el contratista y para el Ayuntamiento que lo encarga, ya que se modifica y “rompe” la estructura de los árboles, comprometiendo a medio y largo plazo su estabilidad.

Se ha detectado la creación de praderas de césped en determinadas zonas en las que se encuentra arbolado lo que, a tenor de los sugerido en los últimos congresos de arboricultura y en las comunicaciones científicas, tiene un claro efecto negativo debido a que podría llegar a producirse anoxia y pudrición de raíces superficiales de los árboles, con el riesgo que esto supone (Desde la plataforma se sugieren distintas alternativas). Así pues, todas estas contradicciones, datos erróneos y acciones proyectadas evidencian una falta de cuidado y de rigor a la hora de plantear la tala propuesta y afectan muy negativamente al arbolado existente. Por un lado, además de perder árboles sanos de gran valor, existe el temor de que, en el transcurso de las obras, se acaben talando por error o desconocimiento más árboles de los señalados y, por otro, se genera una gran incertidumbre respecto al comportamiento estructural de los árboles que se mantienen, ya que no existe un estudio fundamentado, exhaustivo y específico de cada árbol, ni tampoco de su conjunto.

Por último, la plataforma lamenta que, en estos tiempos de incertidumbre económica y sanitaria, el Ayuntamiento insista en continuar con el proyecto de remodelación de Jardinillos en los términos planteados: con un coste superior a los 3.200.000 €, endeudando a los ciudadanos con un préstamo del 50% de ese importe, al tiempo que no se ha destinado ni un solo euro de dicho presupuesto a un estudio técnico exhaustivo, ni al tratamiento o cuidado de los árboles desde el punto de vista estructural y fitosanitario. Sería muy deseable hacer recapacitar por ello en este momento acerca de la poca o nula flexibilidad de la Administración para reaccionar, y reflexionar sobre los gastos presupuestados en relación a la nueva realidad sobrevenida (estado de alarma-pandemia-economía) para replantearse otras posibilidades de reconducir esos fondos.

Desde la plataforma ciudadana se ha tomado esta decisión pensando en cuantos palentinos disfrutamos y valoramos el parque que tenemos (por más que nos gustaría verlo favorecido con un mantenimiento adecuado, hasta ahora inexistente). Se ha tomado esta decisión por nuestros padres, que tantos paseos dieron con nosotros bajo estos árboles; por nuestros hijos y nietos, por los amigos, por quienes tuvieron que salir de Palencia y añoran la imagen genuina del abigarrado y exuberante parque de los Jardinillos. Porque queremos a los árboles y hemos leído acerca de sus enormes aportes a la ciudad; porque creemos en un urbanismo sostenible; porque los árboles sanos no se talan; porque los árboles se plantan y después de han de cuidar y mantener. Por todo eso y por el derecho a mantener alta nuestra estima y dignidad de ciudadanos libres, sensibles e implicados con la naturaleza, amantes de una ciudad de respeto en la que nadie pueda cortar un sólo árbol sano alegando que no le gusta. Sin duda estamos ante un hecho histórico en la ciudad de Palencia, un movimiento ciudadano unido y participativo en defensa de los árboles, que apuesta por otra gestión municipal del arbolado, conscientes de la importancia de un desarrollo urbano sostenible. Confiamos en que la justicia aprecie nuestras razones y de este modo podamos los palentinos, de dentro o de fuera, de hoy o de mañana, seguir disfrutando de nuestro parque de Jardinillos. #UnaSillaUnaMantaUnLibro"