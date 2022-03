El Románico Palentino protagoniza una colección de décimos de Lotería Nacional

La Fundación Santa María la Real y Loterías y Apuestas del Estado colaboran para ilustrar los décimos de los jueves, con una serie de cinco imágenes del “románico palentino”, que se publicarán durante cinco jueves consecutivos del 10 de marzo al 7 de abril.

La colección se presentaba hoy en el salón de actos del Palacio Provincial de la Diputación de Palencia. Un evento en el que junto a los representantes de Fundación Santa María la Real y Loterías y Apuestas del Estado ha estado la diputada de Cultura y el delegado diocesano de patrimonio, como principales entidades colaboradoras con la iniciativa.

“Consideramos que es una fantástica promoción para el románico palentino especialmente ahora que llevamos varios años apostando por conseguir su declaración como Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO”, explicaba Jaime Nuño, director del Centro de Estudios del Románico de la Fundación Santa María la Real, durante el acto de presentación de la colección. Junto a él, el delegado provincial de Loterías y Apuestas del Estado, Daniel Evangelio; los diputada de Cultura, Carolina Valbuena y el delegado diocesano de Patrimonio, José Luis Calvo Calleja.

Desde Loterías y Apuestas del Estado han explicado que esta colección de décimos forma parte de su compromiso por difundir y promocionar el legado cultural de nuestro país. “Concretamente, el décimo es un vehículo de transmisión cultural que llega cada semana a millones de personas. Esta colección supondrá, por tanto, una magnífica promoción para Palencia y su románico”, comentaban.

5 décimos, 5 edificios

La selección de los testimonios románicos no ha sido nada fácil. No en vano, la provincia y, especialmente, su zona norte, la Montaña Palentina, atesoran una de las mayores concentraciones de este arte en Europa. Los edificios elegidos han sido el monasterio de Santa María la Real, sede de la Fundación y auténtica puerta abierta al románico del territorio. “Es un edificio que interesa no solo por su historia o su prestancia, sino también, porque aquí, surgieron los primeros programas de Escuelas Taller de España, que sirvieron para dar formación y empleo a miles de personas. El monasterio es un ejemplo vivo de cómo el patrimonio puede dinamizar un territorio, concitando esfuerzos públicos y privados”, apuntaba Nuño.

Junto a él, la iglesia de San Martín de Frómista, sin duda, uno de los ejemplos más conocidos del románico palentino y la de San Salvador de Cantamuda con su significativa y llamativa espadaña. Completan la serie el claustro del monasterio de San Andrés de Arroyo, joya del románico palentino y uno de los pocos edificios monásticos que han conservado a lo largo del tiempo su función primigenia y la iglesia de Santa Marina en Villanueva de la Torre.

Tanto en la Fundación, como en Loterías y en el resto de instituciones implicadas, son conscientes de que el románico palentino es mucho más amplio, pero se trata de “abrir una pequeña puerta y picar la curiosidad de quienes vean los décimos para que se animen a visitar este territorio”.

No en vano, en cada uno de los cinco sorteos se pondrán a la venta 6 millones de décimos en los puntos de venta de Loterías, lo que permitirá que se conozca el Románico Palentino en todos los lugares de la geografía española. Cada sorteo repartirá un total de 12,6 millones de euros en premios, entre los que destacan un primero de 300.000 euros a la serie y un segundo de 60.000 euros a la serie. Será, sin duda, una inmejorable promoción para estos testimonios milenarios que, se juegan, entre otras cosas, la declaración como Patrimonio de la Humanidad por parte de la UNESCO.

Fechas de los sorteos

10.03.22 Románico Palentino. Monasterio Sta. Mª la Real. Aguilar de Campoo

17.03.22 Románico Palentino. Iglesia de San Martín. Frómista

24.03.22 Románico Palentino. Colegiata de San Salvador. S. Salvador de Cantamuda

31.03.22 Románico Palentino. Monasterio S. Andrés Arroyo. Santibáñez de Ecla

07.04.22 Románico Palentino. Iglesia de Santa Marina. Villanueva de la Torre.

Breve reseña histórica de los edificios incluidos en la colección

Monasterio de Santa María la Real

Su legendario origen se remonta al siglo IX, aunque la época de mayor esplendor coincidió con la llegada de monjes premostratenses a finales del siglo XII. Fue el comienzo de un importante desarrollo cultural que atrajo a unos excepcionales talleres escultóricos y arquitectónicos de estilo tardorrománico quienes esparcieron su pericia en numerosas iglesias de la zona. La desamortización de Mendizábal provocó su ruina hasta que, en 1977, se fundó la Asociación de Amigos del Monasterio, origen de lo que es hoy la Fundación Santa María la Real, encargada de una restauración que lo ha convertido en el corazón del románico del norte de Palencia.

Monasterio de San Andrés de Arroyo

Fundado por la poderosa Mencía de Lara en la segunda mitad del siglo XII para albergar una comunidad de monjas de la Orden del Císter. El claustro es una de las obras cumbres del arte románico gracias a la ingravidez que consigue su esbelta sala capitular, al no utilizar soportes centrales, y a la excepcional calidad de unos capiteles tan delicados como los hojaldres que las monjas aún siguen confeccionando.

San Martín de Frómista

Su origen se remonta a la segunda mitad del siglo XI con la llegada de una comunidad de monjes benedictinos. A pesar de una profunda restauración en los albores del siglo XX, su imagen representa el arquetipo del románico pleno gracias a la armónica distribución y articulación de volúmenes. No menos interesante es la riqueza escultórica visible en la gran cantidad de canecillos y capiteles. En la actualidad es uno de los emblemas del Camino de Santiago a su paso por la provincia de Palencia.

San Salvador en Cantamuda

Este antiguo monasterio y posterior colegiata ofrece una de las estampas más bellas del románico palentino. El edificio actual, con planta de cruz latina, se levantó entre los siglos XII y XIII. En su interior destaca el altar central que se apoya en columnas ricamente decoradas por elementos vegetales y de entrelazos. Su gran espadaña se ha convertido en uno de los ejemplares más emblemáticos del románico a consecuencia de su esbelta configuración que destaca y se funde con las montañas que la rodean.

Santa Marina en Villanueva de la Torre

El caserío de la localidad destila un intenso aroma medieval encarnado en la protección señorial que ofrece su quebrada torre fuerte y al amparo espiritual de la iglesia de Santa Marina, que se asienta en la ladera de un altozano. Una sólida torre se alza a los pies de un templo en el que sobresale la cabecera, construida con una excelente piedra arenisca y rematada por unos canecillos decorados por simples motivos geométricos, pero también por desnudos cuerpos humanos, que fueron mutilados por una moralidad moderna que quería hacer desaparecer lo que en la Edad Media se podía mostrar con más naturalidad.