Rocío Hervella ensalza el valor del equipo durante el encuentro anual de Prosol

Después de dos años marcados por las restricciones derivadas de la COVID19, PROSOL recuperó este jueves la presencialidad prepandemia para celebrar en el Cine Ortega de Palencia su reunión anual de equipo. Bajo el lema ‘Enhoranueva’, un guiño de la compañía a los cambios vertiginosos e inesperados a los que se ha tenido que ir adaptando en los últimos tiempos, los diferentes responsables de área de la empresa, encabezados por la CEO y fundadora, Rocío Hervella, han desgranado detalles sobre la situación actual de PROSOL y los planes para el futuro a corto y medio plazo. Rocío Hervella se mostró “muy orgullosa del equipo que tengo, que es siempre lo primero y que están conmigo contra viento y marea haciendo un esfuerzo brutal” y remarcó los cambios en el contexto general precipitados por factores como el aumento de los precios de la energía y de las materias primas o la sequía, circunstancias que, prácticamente de un mes para otro, multiplicaron los costes de producción.

A pesar de ello destacó que “sigue habiendo mercado”, pues el café continúa siendo una bebida muy apreciada por los consumidores. Así lo demuestra el aumento de las exportaciones en 2021, un año en el que el 60 % de la producción de café de PROSOL viajó con destino a los más de 30 países para los que la compañía produce más de 13 millones de tazas de café cada día. La fundadora de PROSOL, compañía que en 2023 cumplirá 25 años, subrayó que la empresa ha de mantener “un modelo sólido y solvente basado en nuestra misión, que pasa por ser la mejor alternativa por sus productos y servicios y la mejor opción para el cliente, además de ser una compañía digital, con liderazgo global, venciendo barreras, siendo sostenible e innovando”. “Vamos a seguir con nuestro modelo para continuar creciendo porque creemos en él”, apostilló antes de añadir a modo de conclusión que en 2023 “el proyecto va a ser aún más rápido y de nuevo con el consumidor en el centro”.

Soluciones de valor y anticipación

Tras un exhaustivo repaso a la situación de la compañía, Hervella aprovechó el encuentro con los miembros del Equipo PROSOL para anunciar que la compañía, fiel a sus principios, trabajará para anticiparse al nuevo contexto legislativo que marcará el devenir del sector del café en el corto plazo y destacar el mantenimiento del empleo y la firma del último convenio colectivo “de futuro” en una época de dificultad. A la vez, agradeció el esfuerzo de todos en la búsqueda de soluciones de valor para dar respuesta a las necesidades reales de los clientes de PROSOL manteniendo y optimizando los estándares de calidad, seguridad, eficiencia y competitividad. “La coherencia y la consistencia marcan el día a día”, recordó Hervella antes de revelar que los miembros del equipo fueron los protagonistas de su discurso al recoger el Premio Forbes – Credit Suisse otorgado a las prácticas sostenibles de la empresa, una constante desde su nacimiento en 1998. Asimismo, los responsables de la compañía recordaron junto al equipo los hitos más relevantes de los últimos tiempos, entre los que se incluyen la participación en Círculo RECICAP, la iniciativa creada por Nescafé Dolce Gusto y Nespresso en la que, junto a otros 23 socios, se promueve la recogida y el reciclaje de las cápsulas de café; la entrada en nuevos mercados o los lanzamientos de la marca Koffie Cup y de la cápsula Home Compostable, un novedoso producto con gran repercusión mundial que pone de manifiesto el enorme potencial innovador de PROSOL. La labor del Equipo PROSOL, que se va adaptando de forma paulatina al proceso de Transformación Digital en el que se encuentra inmerso la empresa, cobró también especial relevancia durante el encuentro por cuanto que el esfuerzo conjunto y el uso del dato para optimizar los procesos han traído consigo diversas mejoras en la gestión medioambiental, ratificadas por la renovación de los principales marchamos de calidad y por el reconocimiento de la sociedad.

Broche de Manuel Marín

Las casi 300 personas que forman parte del Equipo PROSOL disfrutaron, además, de la charla de Manu Marín, CEO de la empresa Livall y emprendedor tecnológico que está revolucionando la movilidad sostenible gracias a sus cascos inteligentes. A modo de inspiración, Marín hizo un repaso por su carrera profesional, en la que ha pasado por el MIT y Sillicon Valley, y en la que se incluyen trabajos para empresas de la talla de Apple, como desarrollador del iPhone, o Telefónica, donde impulsó ‘Movistar Fusión’. El éxito, remarcó, “es de quien aprovecha las oportunidades que le da la vida”. “Es clave identificar la oportunidad e ir con ella con todo el esfuerzo y la pasión”, añadió antes de revelar que, a pesar de haber trabajado con Steve Jobs, su gurú es su padre, agricultor jienense “con tiempo para razonar las cosas y aterrizarme; que cuando me fui al MIT y llegaron las dificultades me dijo: cuando te despiertes piensa que si el día anterior lo has dado todo, estas preparado para seguir el camino”. “Con trabajo y esfuerzo se van superando las carencias de talento”, concluyó.