La Red de Bibliotecas de la Diputación de Palencia ofrecerá 51 actividades en 21 localidades y llegará a más de 45.000 habitantes

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén junto a la diputada de Cultura, Carolina Valbuena, han presentado esta mañana en rueda de prensa la programación Cultural de invierno que se acercará a las bibliotecas de la Red Provincial de Palencia y que está dirigido a todos los públicos; infantil, juvenil y adulto.

La Diputación de Palencia, a través del Servicio de Cultura, ha organizado en colaboración con las 21 bibliotecas municipales integradas en la Red Provincial un total de 51 actividades culturales y de animación a la lectura para comenzar este 2025 que incluyen cuentacuentos, narración oral, talleres de escritura, música, talleres de luz

negra. La programación llegará a una población aproximada de 45.000 habitantes, comenzará el lunes 20 de enero y se extenderá hasta el 29 de marzo.

Se trata de una programación coordinada con los responsables de las bibliotecas, y en muchos casos centros escolares de cada uno de los municipios participantes, es decir, una programación “a la carta”, donde cada una de las localidades nos ha presentado sus necesidades y público objetivo. De este modo, se ha diseñado un programa donde los más pequeños se van a poder acercar de una forma diferente y divertida a la lectura, pero que tampoco se olvida del público adulto y los clubes de lectura que hay en muchos de estos municipios.

La institución provincial tiene contacto permanente con las bibliotecas municipales de la Red Provincial, ya que se considera que las bibliotecas constituyen “un lugar de cultura” imprescindible en el medio rural, convirtiendo a sus responsables y encargados en verdaderos embajadores de la cultura provincial. De esta manera, se pone de manifiesto la clara apuesta de la Institución por la igualdad de oportunidades y el acceso a la cultura en el medio rural.

NOVEDADES. Se celebrará en la localidad de Dueñas y en colaboración con las bibliotecas de Venta de Baños, Villamuriel de Cerrato y Aguilar de Campoo, la I Jornada Literaria “Palencia Histórica”, un evento que busca impulsar el interés actual por la novela histórica, así como dar a conocer el rico pasado histórico de estas cuatro localidades. La cita tendrá lugar el día 29 de marzo y contará con diversas actividades culturales como un encuentro de escritores de primer nivel como Luis Zueco o Teresa Álvarez y de autores castellanos como David Sañudo con los participantes de los clubes de lectura; o una mesa redonda de debate sobre la novela histórica

En segundo lugar, durante los próximos años (2026, 2027 y 2028), se van a suceder tres eclipses de Sol y será el del año 2026 el que se verá desde toda la provincia de Palencia como un Eclipse Total. Un evento que posiblemente sea la única vez que lo podamos disfrutar en nuestra vida. Junto con la Agrupación Astronómica Palentina se está trabajando para realizar diferentes actividades en torno a este “Eclipse con P de Palencia”.

RESTO DE PROGRAMACIÓN.

· Ana Rueda Eventos ‘Nilo, el dragón de las palabras’ y ‘Soñando con Peces’. En ‘Nilo, el dragón de las palabras’. Nilo era un dragoncito feliz, le encantaba leer, pero tenía un problema, no podía echar fuego por la boca. Soñando con peces es un taller de luz negra y cuentacuentos. Nadarín vivía feliz con sus hermanos y nadaba muy rápido.

· Arte, fusión y títeres ‘Cuentos para aprender y crear’. Espectáculo participativo de títeres. Los niños se van a acercar al escenario a ayudar a manejar los títeres.

· Producciones teatrales Zarabanda ‘Contamos’. Cuentos dramatizados y adivinanzas poniendo en valor el trabajo en equipo para llegar al éxito.

· Erica González ‘En clave de cuento’. Cuentos populares y de autor ambientados con música para descubrir los intrumentos, canciones y cuentos, así como su procedencia

· Fernando Saldaña ‘El gato con botas’. Fernandito celebra su cumpleaños y su abuelo le narra la historia del ‘Gato con Botas’ de una forma especial.

· Ganapán ‘Atelato, los cuentos del encantador mono desencantado’. Un mono araña azul nos adentramos en un universo llenos de animales, música.

· Hilando Títeres ‘Un mundo perfecto’. Según los Untubu los primeros animales fueron los caballos, luego llegó el resto, todos querían un mundo perfecto, pero ¿Qué es un mundo perfecto?

· Isabel Benito “Me quiero, sí, me quiero, claro que me quiero” y “Té con libros”

· Me quiero, sí, me quiero, claro que me quiero: Vamos a sorprender a alguien escribiendo una carta de las de antes.

· Té con libros: los aromas de las infusiones nos inspiran para disfrutar del arte de la palabra.

· José María Pérez Nieto “El club de los poetas divertidos”. Una velada literaria animada por un coplero que nos va a acercar a la Tradición Oral y a los autores clásicos de la literatura. Sus poemas y anécdotas nos van a hacer pasar un rato muy divertido.

· Kolumelah “Los cuentos del baúl”. En el baúl de Kolumelah viven y viajan miles de historias fantásticas que llegan a la biblioteca para vivir aventuras, soñar con mundos, encontrar amigos y pasar un buen rato.

· Manuel Ferrero “Cuentos bilingües: inglés/español” y “Cuentos de miedo, intriga y dolor de barriga”

· Cuentos bilingües: inglés/ español es un espectáculo de cuentos con imágenes, aúna fragmentos hablados en inglés y en español para que sea fácilmente comprensible.

· Cuentos de miedo, intriga y dolor de barriga (cuentos fantásticos de hadas, intriga y terror): La fantasía nace de pensar que existe lo imposible, para quien puede imaginar todo es posible.

· Pablo Quijano “Grandes actrices del cine español” y “Historias modernas del cine rural”. Taller conferencia ‘Grandes actrices del cine español’, una conferencia sobre los grandes iconos femeninos del cine español, análisis de los trabajos cinematográficos de varias actrices desde un punto de vista profesional y profundo. Taller conferencia Historias modernas del cine rural, la despoblación es uno de los problemas que más preocupan en el mundo rural, se hace un repaso por las historias de cine que ponen el foco en temas rurales.

· Sergio García Zamora “Leer el paisaje”. Taller de lectura para clubes de lectura. Vuelta a la poesía rural, Antonio Machado, García Lorca y Miguel Hernández. Un enfoque de cómo ha cambiado el paisaje y cómo debemos leerlo en la actualidad. Se busca que los asistentes puedan, mediante la lectura, reconocer y reconocerse en el nuevo paisaje castellano.

· Txispirita “Las historias verdaderas de Aniceta Pizpireta” y “Txispirita metepatas y otros cuentos de piratas". Las historias verdaderas de Aniceta Pizpireta Aniceta ha sido aguadora, pastora…, a través de cuentos intergeneracionales nos va a hablar de los oficios y costumbres del pasado. Txispirita metepatas y otros cuentos de piratas. Txispirita está buscando una tripulación para viajar a una isla soñada por los piratas ¿te quieres unir?

· Vera Aguado “Un bosque de cuento”, “Un paseo por el bosque de las artes” y “Zoila y el camino del agua”. Un bosque de cuento, relatos que tienen como denominador común el bosque y los animales que lo habitan. Un paseo por el bosque de las artes, Kora, una niña con gran curiosidad, nos adentra en el mundo de los oficios artesanos.

· Zoila y el camino del agua. Zoila, una niña oriunda de un pueblo cercano al Canal de Castilla viaja con su padre en una barcaza que recorre el canal.

· Zolopotroko “Tina calcetines”. Espectáculo de cuentos participativo donde se combina la narración de historias con valores como tolerancia, respeto, amistad con un toque de humor y músiica.