El PSOE urge al Ayuntamiento de Aguilar a iniciar la negociación del Plan de Igualdad

En octubre de 2018 el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo aprobó en sesión plenaria el Plan de Igualdad, el cual debería haberse ejecutado y evaluado durante sus tres años de vigencia (2018-2021). Seis años después, a punto de acabar el 2024, el Ayuntamiento ni ha evaluado ni renovado dicho Plan. La alcaldesa María José Ortega, que también es vocal en la comisión de Igualdad en el Senado, prometió que en los presupuestos de 2024 existiría una partida destinada al Plan de Igualdad. De nuevo promesas incumplidas. Por ello desde el Grupo Municipal Socialista se insta a la alcaldesa a que de manera urgente inicie las negociaciones para sacar adelante un nuevo Plan de Igualdad. Por otro lado, el Grupo Municipal Socialista mediante un escrito pidió a la señora Ortega que a la mayor brevedad se convocara la mesa de igualdad.

En la primera de las reuniones se acordó, por parte de todos los representantes, que la convocatoria quedaría fijada cada tres meses, la última se celebró el 15 de febrero de 2024, han pasado ocho meses y no se ha convocado. El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo le recuerda a la alcaldesa María José Ortega que la igualdad no debe ser llevada por bandera solo cuando interesa, dependiendo en el lugar en el que esté y en días señalados, la igualdad debe ser trabajada todos los días, desde el órgano de gobierno más pequeño al más grande e insta a la señora Ortega a que centre sus esfuerzos en cuestiones más realistas y no en ideas y proyectos irrisorios.