El PSOE reclama la convocatoria urgente de ayudas que posibiliten la recepción de señal en alta definición de las televisiones

Los procuradores socialistas por Palencia, Jesús Guerrero, Consolación Pablos y Rubén Illera, han reclamado a la Junta de Castilla y León que convoque con carácter urgente una línea de ayudas destinadas a las entidades locales y a los ciudadanos para que la implantación definitiva de la alta definición no quede sin emisiones de televisión al medio rural.

Desde el PSOE se insta en las Cortes a que se subvenciones a ayuntamientos y entidades locales menores de la Comunidad Autónoma para afrontar la actualización de los repetidores de TV a las emisiones en alta definición HD. Especialmente en los casos de municipios y entidades locales menores de menos de 150 habitantes y con presupuestos reducidos. Asimismo se solicitan estas ayudas para los ciudadanos que residen en áreas rurales, montañosas o periféricas de la Comunidad donde las señales de telefonía, internet y TV digital han llegado con muchas dificultades y deben de realizar de manera inminente un cambio en sus descodificadores.

Los socialistas recuerdan que el Real Decreto 391/2019, de 21 de junio, aprobó el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre que regula determinados aspectos para la liberación del segundo dividendo digital. Esta normativa prevé la evolución de todos los canales en definición estándar a emisiones en alta definición y ultra alta definición.

La implantación de este Plan, al igual que se ha venido realizando desde hace algunos años en los países de nuestro entorno significará que a partir del 14 de febrero de 2024 todos los canales deberán emitir en HD. Los canales que emitan en calidad inferior SD dejarán de funcionar y ya no podrán sintonizarse en la TDT.

De cara a los usuarios hay tres consecuencias. Por un lado, los receptores de TV más antiguos no podrán sintonizar los canales de alta definición HD. Por otro lado, no pocos de los descodificadores de señal que emiten para comarcas enteras de nuestro territorio deberán de realizar actualizaciones o modificaciones para que puedan emitir los canales en HD. Es decir que si no se realizan las modificaciones técnicas señaladas a partir de mediados de febrero del 2024 muchas de las comarcas y pueblos de la provincia de Palencia pueden quedarse sin emisiones de TV digital de alta definición. Y en tercer lugar muchos ciudadanos que residen en áreas rurales, montañosas o periféricas donde las

señales de telefonía, internet y TV digital han llegado con muchas dificultades deben de realizar un cambio en sus descodificadores lo que supone un desembolso económico de cientos de euros por residencia.

Para evitar la ausencia de emisiones hay que realizar las actualizaciones adecuadas, pero muchos de los municipios o entidades locales menores de Castilla y León cuentan con presupuestos ajustados para poder afrontar el gasto necesario para actualizar los repetidores que actualmente dan servicio a sus localidades y que en su día instalaron. Y de la misma manera muchos ciudadanos de áreas rurales de difícil cobertura deben de ser ayudados por las administraciones para que renueven sus descodificadores de señal digital.

El propio Real Decreto establece en su disposición adicional sexta que “Los órganos competentes de las Administraciones públicas y entidades dependientes de ellas podrán llevar a cabo iniciativas para la difusión a los ciudadanos del servicio de televisión digital en zonas donde no exista cobertura del servicio de televisión digital terrestre”. Es decir, la Junta de Castilla y León puede y debe colaborar con las localidades afectadas.

Es necesario, por tanto, que de manera urgente la Junta establezca dos líneas de ayudas: a los municipios o entidades locales menores de menor tamaño para afrontar los gastos, al menos en los casos de menos de 150 habitantes, y una segunda dirigida a ayudar a los ciudadanos residentes en las comarcas de difícil cobertura y que deben de cambiar sus equipos descodificadores.