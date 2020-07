El PSOE pide una Comisión Extraordinaria de Urbanismo para abordar la reforma de “Los Jardinillos"

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Palencia solicitará por escrito una Comisión Extraordinaria de Urbanismo de carácter monográfico para poder abordar el proyecto de reforma de “Los Jardinillos” con toda la documentación existente en la actualidad.

Para el Grupo Municipal Socialista el cumplimiento del auto judicial conlleva modificaciones en la ejecución de la obra proyectada. Por ello, se pide también la presencia del arquitecto y los técnicos de la empresa adjudicataria del proyecto con el fin de conseguir una mayor transparencia e información sobre la citada obra.

La portavoz del PSOE, Miriam Andrés, ha recordado el compromiso del concejal de Urbanismo de transmitir toda la información al resto de grupos políticos y considera la celebración de una comisión monográfica el mejor marco para ello.

Miriam Andrés ha reiterado al Equipo de Gobierno que hace una semana solicitaron también una Comisión Extraordinaria de Tráfico para conocer uno por uno los expedientes de denegación de terrazas y que aún no han recibido respuesta. En este sentido, la portavoz socialista no descarta la petición de otra comisión de estas características en materia de Contratación al hacer ya un tiempo que no se convoca y enterarse de todos los contratos del Ayuntamiento por otras vías como los medios de comunicación o los decretos de pleno.

Para Miriam Andrés, la transparencia y comunicación por parte del PP y Cs está dejando mucho que desear en todos estos asuntos, encontrando en las limitaciones presenciales, ligadas a las medidas de prevención de la pandemia, la excusa perfecta para dejar de rendir cuentas e información en los órganos del consistorio.