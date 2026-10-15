El PSOE de Palencia elige a Álvaro Bilbao y Rosa Aldea para liderar las listas al Congreso y el Senado por nuestra provincia

No ha habido sorpresa. Álvaro Bilbao y Rosa Aldea son las propuestas del PSOE para liderar las listas al Congreso y el Senado por nuestra provincia. Junto a Bilbao, la lista la completan Alicia García y Luis Ángel Marín. En el Senado, al nombre de Rosa Aldea se unen los de Jesús Manuel López y Belinda Mencía. Esto sobre el papel, y es que ahora queda que Ferraz confirme estas listas durante el fin de semana y no haga como en 2015, 2016 y 2019 donde cambió los cabeza de lista al Congreso elegidos por el PSOE de Palencia para poner en su lugar a Mari Luz Martínez Seijo.