El PSOE defiende mañana en las Cortes la necesidad de promover vivienda pública en Aguilar de Campoo

El procurador socialista por Palencia, Jesús Guerrero, defenderá mañana en el transcurso de la Comisión de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenaciónn del Territorio de las Cortes de Castilla y León la necesidad de desarrollar una planificación política adecuada de vivienda pública, en venta o alquiler, con la finalidad de ofrecer al menos 500 viviendas de carácter público en Aguilar de Campoo en un medio plazo.

A través de varias iniciativas presentadas en las Cortes, desde el PSOE se pretende poner en marcha un plan que permita paliar el gravísimo déficit existente y posibilite un aumento poblacional acorde a las oportunidades laborales del municipio. Con el fin de que las medidas solicitadas puedan quedar comprometidas lo antes posible, se pide también que los presupuestos para el año 2025 recojan ya una partida para iniciar esta planificación

Guerrero recordará en su intervención que Aguilar de Campoo cuenta, según los datos publicados por el INE a 1 de Enero de 2024, con un número de habitantes de 6.947. Y aunque en los últimos años ha ido oscilando con aumentos y descensos anuales esporádicos, la realidad es que el número máximo de habitantes se alcanzó en 1995 con un total de 7.925. Es decir que en tres décadas ha perdido casi 1.000 habitantes, un 12,4 % de su población.

Desde el punto de vista laboral, la localidad cuenta una potente industria agroalimentaria. Así las factorías de GULLÓN proporcionan más de 2.000 puestos de trabajos directos y cada año se incrementan en aproximadamente 100 puestos más.

Por su parte la otra gran empresa galletera CEREALTO SIRO cuenta con 320 puestos de trabajo. Otras industrias relevantes por el número de empleados son EUROSTYLE SYSTEMS ESPAÑA SL con 70 puestos de trabajo o PUERTAS ROPER con decenas de trabajadores.

Recientemente se ha conocido que unos 900 trabajadores residentes en Cantabria se trasladan a diario a trabajar solamente en las factorías de GULLÓN. A ellos hay que sumar docenas más que trabajan en otras empresas o sectores laborales. Es decir, se cuantifican casi 1.000 personas que trabajan en Aguilar a diario pero no quieren o pueden residir en esta población.

El problema no son los servicios que se prestan, puesto que hay una amplia gama. La razón de peso es el precio de la vivienda. Aguilar de Campoo es la población de la provincia con los precios de vivienda nueva o de segunda mano más caros, y en muchos casos lo es más que la propia capital palentina. Y esta situación no es nueva, se lleva produciendo desde hace décadas, lo que impide el crecimiento poblacional de una localidad que podría perfectamente acercarse a los 9.000 o incluso 10.000 habitantes si no hubiera sido por el alto precio de la vivienda.

La política de la Junta de Castilla y León ha sido prácticamente inexistente al respecto, puesto que en los últimos 25 años solamente ha gestionado la creación de 37 viviendas públicas. De ellas 19 han sido entregadas en el año 2023 y otras 18 están en construcción.

En 2010 el entonces consejero de Fomento firmó un acuerdo con el Ayuntamiento de Aguilar de Campoo para desarrollar el Plan Regional de Urbanización Aguilar Norte. El mismo contemplaba la construcción de un total de 554 viviendas, 344 serán viviendas protegidas, más del 62% del total, y de éstas, más del 32% serian para jóvenes. Una vez pasadas las elecciones autonómicas y municipales del año 2011 la Junta y el Ayuntamiento de Aguilar gobernados ambos por el PP, se olvidaron de dicho Plan hasta hoy.

Por lo tanto la Junta, más allá de promesas electorales incumplidas, no ha actuado al respecto hasta hace muy poco tiempo y muy limitadamente para corregir la fuerte demanda de vivienda que en un 99 % está en manos de la empresa privada, la cual no construye más que 20 o 30 viviendas nuevas anualmente como mucho, precisamente por el alto precio del suelo y de la vivienda.

Ante la gravedad de este problema, es necesario que Aguilar se dote de un parque de vivienda pública de al menos 500 viviendas en el medio plazo, como se prometió hace 15 años, para no estrangular su futuro desarrollo económico y demográfico. Y las acciones deben de partir de la Junta de Castilla y León que debe planificar y financiar, y del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo que debe facilitar la disponibilidad de suelo.