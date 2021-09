El PSOE considera un grave error llamar “Semana Cultural” a las Ferias y Fiestas de San Antolín

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Palencia ha calificado de “auténtico circo” el intento del Equipo de Gobierno de ocultar bajo la denominación de “Semana Cultural” unas Fiestas de San Antolín que han estado muy próximas a las conocidas con anterioridad a la pandemia.

Calificar de “Semana Cultural” a las Fiestas de San Antolín 2021 tiene sus consecuencias, como ya se apuntó en el pleno de Agosto a la responsable de la “Concejalía de Semanas Culturales, Turismo y Fiestas”. Un programa cargado de actividades, con su pregón, su feria de atracciones, su música en las plazas, sus campeonatos deportivos, sus toros, su concurso de tapas, su descenso de piraguas, sus actividades familiares e infantiles, sus espectáculos de luz, sus conciertos, incluso sus gigantes y cabezudos, es un programa festivo con todas las consecuencias, aunque haya sido adaptado a la situación provocada por la pandemia.

Para los concejales socialistas, denominar estas fiestas de otro modo es provocar desconcierto entre los distintos sectores afectados como el comercio, obligando a negociar un pacto “in extremis” entre patronal y sindicatos, ambos estuvieron a la altura y lograron calmar inmediatamente las controversias surgidas en el sector sobre qué días abrir y sus consecuencias laborales. Aún así, algunos comerciantes han mantenido un lógico desconcierto que se ha traducido en desigualdad en la apertura vespertina de los establecimientos.

También, siguen diciendo los ediles del PSOE, el traslado de los mercadillos ha perjudicado su actividad comercial, siendo otras de las consecuencias de las “no fiestas”.

Desde el PSOE se lamenta también el caos generado por el estacionamiento en las zonas de ORA durante el periodo de tarde. “Es el Partido Popular quien decide que no son fiestas y luego es el mismo PP quien decide que no se tramiten las denuncias”. Paradójicamente parece hacerse bueno el dicho de “quien hace la ley hace la trampa” ya que los dirigentes municipales parecen proponer ahora no tramitar las denuncias impuestas a pesar de haber incumplido una ordenanza reguladora. Para los socialistas, el problema hubiera quedado fácilmente solucionado proclamando la semana como festiva y no intentado ocultar esta denominación de manera tan pueril, o es que acaso creen que se han evitado los contagios por dar el nombre de “Semana Cultural” a los tradicionales “Sanantolines”.

El PSOE ha mostrado también su descontento por la falta de participación en la elaboración del programa tanto por parte de los grupos de la oposición como de las peñas y otros colectivos que pudieran hacer aportado sus propias iniciativas.

Por lo que se refiere al desarrollo de las actividades, los socialistas ven positiva la diversificación de espacios, con la inclusión de diversos barrios en el programa, esperando que a partir de ahora sean tenidos en cuenta en estas y otras materias.

Respecto al desarrollo interior de las actividades, éstas han sido desarrolladas garantizando las normas sanitarias y, por ello, se felicita a los dispositivos de seguridad pública que lo han hecho posible. Ahora bien, es cierto que los alrededores de los espectáculos presentaban aglomeraciones obviándose las medidas normativas impuestas desde la Junta de Castilla y León, por lo que se deben buscar soluciones para evitarlo en el futuro.

Finalmente, el Grupo Municipal Socialista alude los acontecimientos ocurridos en la zona del Seminario, que han viralizado las redes sociales, y muestran el comportamiento irracional de ciertas personas a través de hechos aislados que se han conseguido controlar de la mejor manera posible. En este sentido se apunta que “todos los ciudadanos tenemos responsabilidad individual sobre nuestros actos, y de ahí la importancia de la educación de calidad en nuestra sociedad”.