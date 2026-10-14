El PP presentará en las Cortes una Proposición No de Ley para exigir al Gobierno el soterramiento

La presidenta provincial del Partido Popular en Palencia, Ángeles Armisén, la procuradora Mercedes Cófreces y el portavoz y candidato del PP a la Alcaldía de la capital, Víctor Torres, han mantenido recientemente una reunión con los representantes de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos para informarles sobre la presentación de una Proposición No de Ley en las Cortes de Castilla y León en defensa del soterramiento.

Los populares ya mantuvieron un encuentro con el colectivo vecinal el pasado verano para trasladarles su apoyo y el compromiso de ayudarlos a través de las diferentes administraciones. Dicho compromiso se ha materializado en la redacción de una PNL que será registrada en las Cortes de la Comunidad y mediante la cual se instará a la Junta a dirigirse al Gobierno de España para reclamar el soterramiento del ferrocarril en la ciudad de Palencia. El documento defiende el cumplimiento estricto e íntegro del Protocolo de Colaboración suscrito en 2008 y de los Estudios Informativos de 2010 y 2018, reafirmando el soterramiento de 2.740 metros de vía ferroviaria como la única alternativa legítima, técnica y urbanísticamente admisible para la vertebración de la capital palentina.

La Proposición No de Ley defiende a su vez la paralización “de forma inmediata” de la instalación de las pantallas acústicas y de los cerramientos, así como de cualquier otra obra en superficie que resulte incompatible con el trazado subterráneo proyectado.

La PNL tiene también como fin dirigirse al Ejecutivo central para que se convoque, con carácter de urgencia, la Comisión de Seguimiento del Protocolo de 2008 entre las administraciones implicadas con el objetivo de fijar un cronograma vinculante y consignar las partidas presupuestarias necesarias para acometer el soterramiento por fases.

Durante la reunión, el PP propuso a los representantes vecinales asistir a las Cortes el día en que el documento sea registrado, fomentando así su participación en el procedimiento.

El encuentro entre los populares y la Federación de Vecinos sirvió también para reivindicar el trabajo del colectivo, tanto por su labor en el fomento del asociacionismo en la ciudad como por su lucha por los intereses de Palencia.