Presentada la VIII edición de Jazz Palencia Festival

“Volver a abrir el grifo de la música”. Con estas palabras ha definido el organizador de Jazz Palencia Festival, José Ángel Zapatero, la octava edición de esta cita con la música. Aquí les dejamos la programación detallada:

Conciertos principales

Huntertones & Shayna Steele

Sábado 6 de noviembre / 20:30 h

Teatro Principal / Burgos, 3 – Palencia

Huntertones es una banda instrumental asentada en Brooklyn (Nueva York) que consiguen sintonizar con su público, siempre alrededor de su música divertida, imaginativa y atrevida. Miembros de Huntertones han colaborado con Stevie Wonder, Ed Sheeran, Gary Clark Jr., Ricky Martin, Snarky Puppy y muchos más. Por su parte, la neoyorquina Shayna Steele, se caracteriza por ser una vocalista poderosa. Su voz es una mezcla perfecta del Soul, el Blues, el Gospel, el más retro R&B y el Jazz. En este concierto la voz de Steele se combina con el poderío de los sorprendentes arreglos y los metales de Huntertones, se genera un mágico espectáculo que cautiva a todos los espectadores.

Pepe Rivero – Clásicas vs. Clásicos

Viernes 12 de noviembre / 21:00 h

Teatro Ortega / Colón, 2 - Palencia

Magnífico concierto que rinde tributo a la música creada por grandes compositoras y compositores desde una visión jazzística. Un homenaje a la mujer intérprete y compositora que no se le ha dado el reconocimiento que sí han recibido los compositores. Temas de

Barbara Strozzi, Clara Schumann, Nadia Boulanger o Ernestina Lecuona, injustamente ignoradas, junto con obras “jazzeadas” de Vivaldi, Beethoven, Ravel, Chopin, Lecuona o Tárrega, cuyos nombres sí han disfrutado de su merecido reconocimiento, se incluyen en este magnífico programa que ha girado únicamente, gracias a Patrimonio Nacional, por algunos Sitios Reales de nuestro país. La dirección del proyecto está a cargo del pianista cubano Pepe Rivero, cuyo trío viene acompañado por cuatro virtuosas mujeres instrumentistas (Maureen Choi, María Toro, Susana Rico Mercader y Karine Vardanian).

Gonzalo Rubalcaba & Aymée Nuviola

Sábado 13 de noviembre / 20:30 h

Teatro Ortega / Colón, 2 - Palencia

El pianista y compositor cubano Gonzalo Rubalcaba fue descubierto por Dizzy Gillespie en 1985 y fue seleccionado como uno de los grandes pianistas del siglo XX, junto a figuras como Glenn Gould, Martha Argerich y Bill Evans. Ha ganado dos Grammys y dos Latin Grammys, y 17 nominaciones. La cantante, música, compositora y actriz Aymée Nuviola encarna una mágica mezcla de géneros musicales, como la que se puede escuchar en su isla natal de Cuba. Conocida como la “Sonera del Mundo”, Aymée es una de las fundadoras del género “Timba”. El trabajo que vienen a presentar a Palencia, Viento y Tiempo, fue nominado al Grammy al “Mejor Álbum de Jazz Latino” en 2020.

Kenny Garret Quintet

Viernes 19 de noviembre / 21:00 h

Teatro Ortega / Colón, 2 – Palencia

En el transcurso de una carrera estelar que se ha prolongado durante más de 30 años, el saxofonista Kenny Garrett se ha convertido sin duda en el saxofonista alto más importante de su generación. Ganador de un Grammy en 2010 al mejor álbum de jazz instrumental y cinco veces nominado, ha sido nombrado en 2011 Doctor Honorífico por el laureado Music Berklee College. Desde su primer concierto con la orquesta de Duke Ellington y durante toda su carrera ha compartido escenario con músicos como Freddie Hubbard, Woody Shaw, Art Blakey & The Jazz Messengers o Miles Davis. Garrett siempre tuvo un sonido característico y una melodía propia incluso en diferentes lenguajes o “situaciones musicales”. En 2021 editó su último disco, titulado Sounds of the ancestors (Mack Avenue).

Dave Weckl / Tom Kennedy Project

Sábado 20 de noviembre / 20:30 h

Teatro Ortega / Colón, 2 - Palencia

Dave Weckl lleva más de 35 años siendo una de las principales referencias musicales a nivel internacional. Está considerado como uno de los 25 mejores baterías de todos los tiempos. Su dinámico y variado estilo instrumental ha inspirado a músicos de todo el mundo. Sería difícil encontrar un gran nombre dentro de la industria musical que no haya contado con él. Tal vez fuera la Elektric Band de Chick Corea la que le dio el impulso definitivo. Aquella relación acabó en Grammy. Tom Kennedy es un músico consagrado, tanto de estudio como de directo, uno de los bajistas y contrabajistas más respetados del mundo. Ha girado y grabado con muchos de los mejores intérpretes internacionales.

Las entradas están a la venta en www.jazzpalencia.es y en las taquillas del Teatro Ortega y Teatro Principal

Las entradas sueltas ya se pueden conseguir en la página web del Festival o en la taquilla del teatro donde se celebre el concierto: Teatro Principal (6 de noviembre) y Teatro Ortega (días 12, 13, 19 y 20 de noviembre). Los precios de las entradas van desde los 10 € hasta los 22€.

Programación paralela

Además de los cinco conciertos que se celebrarán en el Teatro Ortega y Teatro Principal, este año se van recuperando alguna de las actividades que se venían celebrando en ediciones anteriores:

– Ciclo de cine: Jazz de película

Este ciclo se desarrollará en la Fundación Díaz Caneja, en V.O., y será gratuito.

Martes 9 de noviembre / 20:15 h

EL CANTOR DE JAZZ (1980). USA 115’

Remake de El cantor de jazz. Yussel (Neil Diamond), un joven cantante judío, está decidido a triunfar en el mundo de la música. En contra de los deseos de su severo padre (Olivier) y de su esposa, viaja a California en busca del éxito. Allí conoce a una mujer que comparte sus sueños, pero la fama lo aleja cada vez más de sus raíces. Obtuvo tres nominaciones al Globo de Oro: Mejor actor, mejor secundaria, mejor canción. (FILMAFFINITY)

Jueves 11 de noviembre / 20:15 h

BUENA VISTA SOCIAL CLUB (1999). USA 100’

Cuando, en 1996, Ry Cooder viajó a Cuba para grabar un álbum con Ibrahim Ferrer y los músicos que habían colaborado en el disco Buena Vista Social Club (conocidos en Cuba como los Super-abuelos), Wenders lo siguió: observó a los músicos en el estudio y rastreó sus vidas en La Habana. Después rodó en Ámsterdam, donde la banda dio dos conciertos y, finalmente, en Nueva York, en un recital espectacular en el legendario Carnegie Hall. Fue nominada en 1999 al Oscar al mejor documental. (FILMAFFINITY)

Martes 16 de noviembre / 20:15 h

EL REY DEL JAZZ (1930). USA 105’

Una revista que gira en torno al director de orquesta Paul Whiteman, además de demostrar en su número de clausura que la música popular europea se halla en las raíces de la música

popular norteamericana, es decir, el jazz. Este film consiguió el Oscar a la mejor dirección artística. (FILMAFFINITY)

Jueves 18 de noviembre / 20:15 h

TOO LATE BLUES (1961). USA 103’

Entre los miembros de un grupo musical dedicado exclusivamente al jazz las discusiones son muy frecuentes. Tanto John, el director, como los demás músicos sólo quieren interpretar la música que les gusta. Un día, John conoce a Jess, una joven vocalista de la que se enamora al instante y decide incluirla en el grupo, pese a la oposición del grupo. El conjunto empieza entonces a resquebrajarse. Pese a todo, consiguen que una casa discográfica les dé una oportunidad para grabar un disco. (FILMAFFINITY)

– IV Premio Internacional ‘Ramos Ópticos al Mejor Relato sobre Jazz

El Jazz Palencia Festival, con el patrocinio de Ramos Ópticos y la colaboración de Menoscuarto Ediciones, se convocó el IV Premio Internacional ‘Ramos Ópticos’ al Mejor Relato sobre Jazz para apoyar la creatividad literaria de los autores en lengua española y galardonar un relato que tenga la música de jazz como elemento inspirador de la narración.

Con el cuento del ganador de este año, que recibirá un primer premio de 2.000 €, y el accésit, dotado con 300 €, se editará un libro que se regalará a los asistentes del Festival.

– Jazz en la Biblioteca

Del 5 al 20 de noviembre, se realizará una exposición en la Biblioteca Pública de Palencia con vinilos y libros relacionados con el mundo del Jazz, seleccionados del magnífico fondo que se conserva en esta Biblioteca.

También, en colaboración con la Biblioteca, el día 13 de noviembre, a las 13:00 se realizará un pasacalles (De camino a la Biblioteca) con la Pixie & Dixie Band, una banda de dixieland formada por músicos de Peñafiel (Valladolid) y Palencia, con el sonido primitivo del jazz de Nueva Orleans.

Siete años de jazz

El Jazz Palencia Festival surgió en 2014 por iniciativa privada, impulsado por el editor José Ángel Zapatero, y ha ido creciendo edición tras edición gracias a la colaboración económica de las administraciones públicas —Ministerio de Cultura y Deporte (INAEM), Junta de Castilla y León, Diputación de Palencia y Ayuntamiento de Palencia— y al apoyo de diversas empresas, asociaciones y entidades privadas, así como al respaldo entusiasta del público, que prácticamente ha cubierto todas las

localidades de los espectáculos ofrecidos. Por él han pasado artistas de la talla de Kyle Eatswood, Bill Evans, Randy Brecker, China Moses, Sarah Mckenzie, Pee Wee Ellis, René Marie, Ron Carter, Eliane Elias, Salvador Sobral, o los españoles Pedro Iturralde, Chano Domínguez, Jorge Pardo, Perico Sambeat o Carles Benavent. Gracias a ello, este Festival se ha consolidado como una de las referencias de la oferta de jazz en España durante la temporada de otoño, junto a otros festivales de larga trayectoria como Madrid, Barcelona, Cartagena, Zaragoza y Granada, entre otros.