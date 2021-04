La PAHAP afirma que el Gobierno les condena a ruina

Muy molestos. Así es como se encuentran en la Plataforma de Afectados de Hostelería y Afines de Palencia tras la reunión mamtenida con la diputada del PSOE por Palencia Mari Luz Seijo y el diputado y portavoz de Turismo del grupo en el congreso, Alejandro Soler. Este es el comunicado que han trasladado a los medios de comunicación:

Definitivamente este impresentable y descarado Gobierno que nos ha tocado, ya no esconde ni siquiera con argucias políticas sus intenciones. No está en estas, compensar ni resarcir económicamente a las empresas y autónomos afectados por sus decisiones de cierre y limitación. Para ellos el responsable de todo lo que está pasando es el virus, y su principal objetivo está centrado en evitar muertes por el covid y recoger en unos meses los cadáveres de su nefasta gestión de la economía. Para estos diputados, "tenemos que subsistir" para llegar vivos al momento, agotando nuestros ahorros y endeudándonos. “Nos toca aguantar”, nos dicen, mientras insisten en "la pila de millones que han dedicado a la HOSTELERIA con los ERTES" o los aplazamientos de tributos que ahora nos ofrecen. Ven como algo lógico, normal e inevitable que desde marzo no hayamos recibido ayuda alguna, o que ni siquiera los impuestos o el pago de autónomos hayan sido eximidos. Por supuesto a nuestra continua petición en la que les exigimos que los cargos públicos se bajen los sueldos, no contestan.

Y para no variar, nos emplazan a las ayudas de la Junta de CyL, que reconocen no paliaran ni 2 meses de nuestra fallida actividad, y que en el mejor de los casos llegara a partir de julio. Por si no lo saben, a nuestra tan necesitada región autonómica le tienen asignado casi la mitad de lo que le corresponde por población, cuando debería ser mas, dadas las imperiosas necesidades de provincias como la nuestra.

En resumen , vivimos en un país pobre, en el que la solidaridad social y de estado brilla por su ausencia, en el que el estado y las autonomías no pueden endeudarse, pero si nosotros y en el que cada uno debe buscarse la vida. Nada debemos esperar del gobierno social-comunista que nos tiene condenados a la ruina.

No emprendas, búscate “la paguita”, es el mensaje que trasmiten con sus palabras.

Sálvese quien pueda.