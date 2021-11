Oscar Baños: "Para arruinarte, es mejor estar parado del todo"

A la falta de materias primas y los problemas de abastecimiento, a esta Navidad, si nada lo remedia, se va a unir un cese de actividad por parte de los transportistas de nuestro país. El sector ha anunciado un paro total entre los días 20 y 22 de diciembre.

En declaraciones a Onda Cero Palencia, el presidente de la Asociación Empresarial Palentina de Transporte, (Aempatra) y vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales de Transporte por Carretera (Conetrans), Oscar Baños, afirma que “no les gusta adoptar esta medida pero no les ha quedado más remedio ante la pasividad del Gobierno ante sus reclamaciones”.

Baños muestra su decepción por el hecho de que “los transportistas han demostrado su importancia durante la pandemia, pero sus reivindicaciones siguen sin ser atendidas”. El representante del sector asegura que, “además de no atender reclamaciones como la prohibición de que los conductores realicen la carga y descarga de los camiones o que el combustible cada día está más caro, encima ahora se quiere aplicar la Euroviñeta”. Oscar Baños tiene claro que con los costes disparados, no se pueden repercutir los mismos por lo que no es viable trabajar a pérdidas. Afirma que "para arruinarte, es mejor estar parado del todo".

El presidente de AEMPATRA abre una puerta a la esperanza, afirmando que "hay tiempo para llegar a un acuerdo y que el cese de actividad no se produzca". En este sentido, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, afirmaba que "hay margen para dialogar" y evitar de esta forma la huelga en el sector.