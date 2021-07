El Naán actúa durante el concierto de Vetusta Morla en el Teatro Real

“De Tabanera al Teatro Real”. Este que podría ser un título de un libro, no es más que la historia de un grupo de músicos palentinos cuyos capítulos están llenos de calidad artística, esfuerzo, amor por el terruño y un gran bagaje musical. Lo que muchos ya sabían, que El Naán está llamado a protagonizar titulares en la música española, esta semana se hizo realidad.

El concierto que el pasado martes 27 de julio celebró Vetusta Morla en el Teatro Real de Madrid contaba con una sorpresa. Para la interpretación de su tema "Finisterre" contaron con la colaboración de El Naán y la interpretación previa de sus “Panaderas de Pan Duro". (Ver vídeo)

La actuación de El Naán ha sido recogida por medios de comunicación tan prestigiosos como El País. Fernando Neira escribe: “Puede que algunos no estén familiarizados aún con esta banda afincada en Tabanera de Cerrato, un remoto pueblito palentino que no alcanza ni los 150 habitantes. Sus voces atávicas y percusiones manuales sobre una mesa de amasar pan simbolizaban, precisamente, esa toma de tierra de la que andamos tan necesitados, la conexión con todo cuanto de verdad nos retrata y define como efímeros habitantes de este bendito planeta. Ha tenido que llegar la única banda española capaz de llenar estadios para alertarnos sobre el peligro de no tener los pies bien asentados en el suelo”.

La importancia de la actuación de El Naán en el concierto de Vetusta Morla no sólo tiene relevancia para el grupo palentino, también supone un espaldarazo para la música de raíces ya que muchos seguidores de Vetusta Morla seguramente han descubierto que tras la magia de una guitarra eléctrica o una batería, también se pueden encontrar sonidos maravillosos que salen de una pluma de buitre o una humilde mesa de madera que es golpeada con las manos al compás de la tradición.

Este 2021 está siendo un año muy importante para el grupo palentino. Su maravilloso último disco “Germinal” ya nos dejaba una prueba del respaldo que tiene su proyecto al contar con la colaboración de artistas de la talla de Santiago Auserón o Xavier Díaz. Un disco que presentaban ante el público palentino el día 19 de julio en la Plaza de Toros de Palencia demostrando que son capaces de “defender” su espectáculo musical en recintos multitudinarios, algo que quedó patente durante su colaboración en el concierto de Vetusta Morla. Pese a este gran paso que han dado en su carrera, que sus seguidores estén tranquilos, ya que, pese a que al El Naán seguramente le esperan muchos “Teatro Real”, ellos nunca dejaran de “regresar”... a Tabanera de Cerrato.