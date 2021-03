Miriam Andrés no descarta una moción de censura cuando haya "agua en la piscina"

Hoy la sede del PSOE ha recibido la visita de la secretaria de organización del PSOE de Castilla y León, Ana Sánchez. El malestar de los diferentes sectores aectados por la crisie económica es lo que pretende poner sobre la mesa el PSOE para justificar una posible moción de censura a nivel regional. Sánchez califica la gestión de Alfonso Fernández Mañueco y Francisco Igea como "dúo letal" para nuestra comunidad.

La pregunta es si esa moción de censura en el Gobierno Regional se podría trasladar al Ayuntamiento de Palencia. La portavoz socialista en el consistorio, Miriam Andrés, afirma que "está recibiendo llamadas de ciudadanos y de gente del consistorio para que se produzca un cambio en el Ayuntamiento de Palencia"

Un cambio que a día de hoy parece imposible como apunta la propia portavoz socialista afirmando que "ahora no hay moción de censura sobre la mesa". Eso sí, Andrés asegura que “no se tirará a la piscina sin agua, aunque con un pequeño charco se tiraría de cabeza”. La portavoz es rotunda al afirmar que "el PSOE es un partido serio y no propondrá ahora una moción de censura ya que no se dan las circunstancias, pero sí hay una mínima posibilidad que nadie dude de que intentarán el cambio".