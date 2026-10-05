Miriam Andrés considera que es “un buen momento” para las elecciones y sitúa la vivienda como prioridad del PSOE

(ICAL) La alcaldesa de Palencia y secretaria general del PSOE provincial, Miriam Andrés, consideró hoy que la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre es “un buen momento” para que la ciudadanía decida “qué tipo de políticas quiere” y situó la vivienda, especialmente para los jóvenes y las personas que no disponen de una vivienda en propiedad, entre las prioridades de los socialistas de cara a la cita electoral.

Andrés señaló que la convocatoria anunciada hoy por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha puesto “negro sobre blanco” a lo que muchos ya estaban pensando. A su juicio, la ciudadanía llega a esta convocatoria electoral después de una última semana en la que se ha mostrado especialmente activa y consciente de que “la política es la única herramienta para cambiar las cosas”, así como para modificar las decisiones recogidas en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La dirigente socialista defendió por ello que los ciudadanos tienen ahora “derecho” a decidir en las elecciones generales “qué tipo de políticas quiere” y avanzó que el PSOE deberá dirigir especialmente su mensaje hacia los jóvenes y hacia quienes tienen dificultades para acceder a una vivienda.

En este sentido, aseguró que los socialistas deben apostar por recuperar el tiempo perdido en materia de vivienda y reconoció que durante los últimos años “todas las administraciones públicas” han dejado pasar “unos años importantes” para impulsar la vivienda pública y promover una mayor oferta en el mercado.

Andrés evitó atribuir responsabilidades concretas por esta situación y afirmó que no pretendía “echar culpas a unos y a otros”, aunque consideró necesario corregir también determinadas normas cuya aplicación, a su juicio, “se ha visto claramente que es perjudicial para los intereses de la ciudadanía”, señaló Andrés en declaraciones recogidas por Ical.

Por ello, señaló que el PSOE debe dirigirse especialmente a las personas que afrontan problemas para acceder a una vivienda y trasladarles el compromiso de trabajar para que esta cuestión deje de ser “el gran problema de los españoles”.