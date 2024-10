El Ministerio enviará al Ayuntamiento un proyecto alternativo de integración junto al coste actualizado del soterramiento

Onda Cero Palencia les avanzó la semana pasada que, junto al coste actualizado del soterramiento, el Ministerio de Transportes podría mandar también al Ayuntamiento una alternativa a la integración del ferrocarril a su paso por la ciudad. Hoy la noticia que les contaba esta emisora ha sido confirmada por la alcaldesa de la capital, Miriam Andrés, durante su paso por Más de Uno Palencia. La regidora municipal confirma que el Ministerio les ha trasladado que “tardaría un poco en enviar el coste actualizado del soterramiento ya que al mismo tiempo enviarían un documento alternativo de integración del ferrocarril a su paso por la ciudad”.

En este sentido, Miriam Andrés recuerda que “el Estado no está apostando por los soterramientos”. Sobre el contenido de ese proyecto alternativo señala que "cuando llegue los veremos, no hay que adelantar acontecimientos". Eso sí, asegura que "nosotros seguimos reivindicando el cumplimiento de los estudios informativos. Lo primero es conocer el coste actualizado y luego conocer las alternativas que proponen". Andrés deja claro que "en el tema del soterramiento hay varias administraciones implicadas, si la administración que tiene que poner la mayor cuantía dice que no va a soterrar, nosotros tendremos que adoptar una decisión".

Apunta que no es partidaria de "marear la perdiz" de nuevo con el tema del soterramiento, por eso "me gustaría saber en qué está pensando el Ministerio cuando habla de una solución alternativa". Si esta propuesta podría ser similar a la prevista para Valladolid, asegura que "en Palencia, en pocos sitios se podría hacer ya que tenemos la mayor parte del tramo de la vía con los edificios muy metidos sobre ella, por eso hablar de grandes vías subterráneas con plazas incorporadas lo veo complicado".